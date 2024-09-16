Житель ХМАО собирается взыскать миллион рублей с врачей за гибель матери

Житель Игрима Сергей Берковский подал иск о взыскании морального вреда с больницы за гибель матери. Югорчанин сообщил URA.RU, что, по его мнению, трагедия произошла в результате халатных действий медработников.
«Считаю, что с самого начала врачи Игримской районной больницы просмотрели серьезное заболевание у матери, в результате чего ей пришлось сделать операцию на сердце. Об этом мне говорили и окружные кардиологи. Затем матери выписали препараты, от которых она опухла. Выяснилось, препараты были несовместимы с ее болезнью. В 2023 году маму заразили ковидом в период планового лечения. Несмотря на это обстоятельство, ее не долеченную выписали домой из больницы. Ежедневно состояние мамы ухудшалось, но нам отказывали в госпитализации. Она скончалась 24 апреля 2023 года в реанимации», — рассказал журналисту агентства Сергей Берковский.
Собеседник агентства предоставил в распоряжение редакции результаты экспертизы качества медицинской помощи в районной больнице от страховой компании «СОГАЗ-Мед». В документе сообщается о выявлении нарушений со стороны медучреждения. «Несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических мероприятий и лечебных мероприятий, необоснованное назначение лекарственных препаратов…», — написано в документе.
Главный врач Игримской районной больницы Аркадий Тихомиров отказался от каких-либо комментариев. «На сегодня идут судебные разбирательства», — пояснил главврач журналисту агентства.
URA.RU поспросило прокомментировать ситуацию Департамент здравоохранения ХМАО. Ответ на запрос ожидается.
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