В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть «Колизей» после реконструкции. Фото

В Екатеринбурге на ремонт «Колизея» потратят 300 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр "Колизей". Екатеринбург, кинотеатр колизей, здание первого городского театра, пилястры
О смене концепции «Колизея» говорили еще в 2019 году Фото:

Власти Екатеринбурге впервые показали, как будет выглядеть здание «Колизея» после реконструкции. Судя по дизайн-проект, который еще окончательно не принят, помещения станут более свободными и светлыми, а от исторического облика проектировщики отказываться не намерены. На ремонт помещения планируют потратить около 300 млн рублей. Сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы хотим, чтобы это пространство было экспозиционным и высокотехнологичным, поэтому здесь появились проекторы, тотальная фото- и видеоинсталляция. Это то, о чем мы мечтали и что реально сделать при наличии средств, но тут есть много технических сложностей», — пояснила директор театра современной хореографии Ольга Паутова. Но подчеркивается, что проект пока еще не принят окончательно и может быть изменен.

В «Колизее» планируют показывать не только кино, но и школьные спектакли по выходным. В здании будет сделана перепланировка, появится кафе. «Рассчитываем что нам удастся начать работы летом», — заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

До 2016 года здание «Колизея» арендовала компания «Новое время», но договор с ней был расторгнут. Затем три года подряд здесь кино, проводили Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, а после решили, что стоит изменить концепцию площадки и навсегда прекратить показы фильмов. На время реконструкции сюда переехал Театр кукол, на смену ему в 2022 году в «Колизей» заехал театр современной хореографии «Провинциальные танцы».

Здание внутри будет светлым
Здание внутри будет светлым
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Так будет выглядеть это же помещение с подсветкой
Так будет выглядеть это же помещение с подсветкой
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Власти Екатеринбурге впервые показали, как будет выглядеть здание «Колизея» после реконструкции. Судя по дизайн-проект, который еще окончательно не принят, помещения станут более свободными и светлыми, а от исторического облика проектировщики отказываться не намерены. На ремонт помещения планируют потратить около 300 млн рублей. Сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы хотим, чтобы это пространство было экспозиционным и высокотехнологичным, поэтому здесь появились проекторы, тотальная фото- и видеоинсталляция. Это то, о чем мы мечтали и что реально сделать при наличии средств, но тут есть много технических сложностей», — пояснила директор театра современной хореографии Ольга Паутова. Но подчеркивается, что проект пока еще не принят окончательно и может быть изменен. В «Колизее» планируют показывать не только кино, но и школьные спектакли по выходным. В здании будет сделана перепланировка, появится кафе. «Рассчитываем что нам удастся начать работы летом», — заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. До 2016 года здание «Колизея» арендовала компания «Новое время», но договор с ней был расторгнут. Затем три года подряд здесь кино, проводили Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, а после решили, что стоит изменить концепцию площадки и навсегда прекратить показы фильмов. На время реконструкции сюда переехал Театр кукол, на смену ему в 2022 году в «Колизей» заехал театр современной хореографии «Провинциальные танцы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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