В Екатеринбурге на ремонт «Колизея» потратят 300 млн рублей

О смене концепции «Колизея» говорили еще в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурге впервые показали, как будет выглядеть здание «Колизея» после реконструкции. Судя по дизайн-проект, который еще окончательно не принят, помещения станут более свободными и светлыми, а от исторического облика проектировщики отказываться не намерены. На ремонт помещения планируют потратить около 300 млн рублей. Сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы хотим, чтобы это пространство было экспозиционным и высокотехнологичным, поэтому здесь появились проекторы, тотальная фото- и видеоинсталляция. Это то, о чем мы мечтали и что реально сделать при наличии средств, но тут есть много технических сложностей», — пояснила директор театра современной хореографии Ольга Паутова. Но подчеркивается, что проект пока еще не принят окончательно и может быть изменен.

В «Колизее» планируют показывать не только кино, но и школьные спектакли по выходным. В здании будет сделана перепланировка, появится кафе. «Рассчитываем что нам удастся начать работы летом», — заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

До 2016 года здание «Колизея» арендовала компания «Новое время», но договор с ней был расторгнут. Затем три года подряд здесь кино, проводили Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, а после решили, что стоит изменить концепцию площадки и навсегда прекратить показы фильмов. На время реконструкции сюда переехал Театр кукол, на смену ему в 2022 году в «Колизей» заехал театр современной хореографии «Провинциальные танцы».

Здание внутри будет светлым Фото: корреспондент URA.RU

Так будет выглядеть это же помещение с подсветкой Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU