В Екатеринбурге массово срываются концерты звезд

В Екатеринбурге отменили концерты Akmal', Timran, Zell и «Рыночных отношений»

18 сентября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Поклонникам придется сдавать билеты в связи с отменами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменилось три концерта звезд, которые должны были выступить в сентябре и октябре. Поклонники не смогут встретиться с тиктокером Akmal', дуэтом Timran & Zell и солистами группы «Рыночные отношения» Бразильцем и Бэнгом, сообщают концертные площадки. Так, авторы хитов «Не пускайте танцевать» и «Запах моей женщины» Timran & Zell планировали выступление 22 сентября, но концерт отменился. «Билеты можно вернуть по месту приобретения. Электронные билеты с сайта „Телеклуба“ можно сдать, написав на почту», — сообщили представители дуэта. В «Фабрике» URA.RU пояснили, что выступление сорвалось по техническим причинам. Встреча с фанатами была намечена на 22 октября у Akmal' — певца и тиктокера с 5,2 млн подписчиков. Звезда «Голоса» планировала выступить на сцене Дворца культуры железнодорожников, но мероприятие перенесли на 19 февраля 2025 года, о причинах не сообщается. Участники группы «Рыночные отношения» Бразилец и Бэнг хотели дать большой концерт, раздать автографы и представить новый альбом в «Фабрике», но выступление отменили. «К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что концерт, запланированный на 5 октября 2024 года, не состоится. Мы понимаем, что эта новость вызовет разочарование, но отмена мероприятия произошла по причинам, не зависящим от организаторов и артистов», — указали представители рэперов. Ранее отменили выступление участницы шоу «Женский стендап» и второго сезона «Открытый микрофон» Маргариты Родиной. Позже представители стендап-комикессы пояснили URA.RU, что об отмене речи не идет, но мероприятие хотят перенести на другую дату, а площадка опубликовала информацию раньше времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отменилось три концерта звезд, которые должны были выступить в сентябре и октябре. Поклонники не смогут встретиться с тиктокером Akmal', дуэтом Timran & Zell и солистами группы «Рыночные отношения» Бразильцем и Бэнгом, сообщают концертные площадки. Так, авторы хитов «Не пускайте танцевать» и «Запах моей женщины» Timran & Zell планировали выступление 22 сентября, но концерт отменился. «Билеты можно вернуть по месту приобретения. Электронные билеты с сайта „Телеклуба“ можно сдать, написав на почту», — сообщили представители дуэта. В «Фабрике» URA.RU пояснили, что выступление сорвалось по техническим причинам. Встреча с фанатами была намечена на 22 октября у Akmal' — певца и тиктокера с 5,2 млн подписчиков. Звезда «Голоса» планировала выступить на сцене Дворца культуры железнодорожников, но мероприятие перенесли на 19 февраля 2025 года, о причинах не сообщается. Участники группы «Рыночные отношения» Бразилец и Бэнг хотели дать большой концерт, раздать автографы и представить новый альбом в «Фабрике», но выступление отменили. «К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что концерт, запланированный на 5 октября 2024 года, не состоится. Мы понимаем, что эта новость вызовет разочарование, но отмена мероприятия произошла по причинам, не зависящим от организаторов и артистов», — указали представители рэперов. Ранее отменили выступление участницы шоу «Женский стендап» и второго сезона «Открытый микрофон» Маргариты Родиной. Позже представители стендап-комикессы пояснили URA.RU, что об отмене речи не идет, но мероприятие хотят перенести на другую дату, а площадка опубликовала информацию раньше времени.