Главный тренер «Трактора» Гру поблагодарил болельщиков за поддержку

19 сентября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Бенуа Гру оценил сегодняшнюю атмосферу игры в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил сегодняшнюю атмосферу игры в Челябинске с «Нефтехимиком» (Нижневартовск, ХМАО) и поблагодарил за это болельщиков ХК «Трактор». Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Наши болельщики оказали потрясающую поддержку. Они ждали наше возвращение в Челябинск. Мы очень хотели сыграть при полных трибунах», — поблагодарил Бенуа Гру болельщиков, комментируя победу в первом домашнем матче сезона. Наставник «черно-белых» отметил, что команде нужно больше атаковать и забивать в ворота противника. На своем льду «Трактор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. В начале мая клуб отказался от услуг главного тренера Алексея Заварухина, объявив о подписании контракта с канадским специалистом Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады. За игрой внимательно следил губернатор, президент «Трактора» Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бенуа Гру требует от своей команды чаще атаковать противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Домашний матч «Трактора» прошел при полных трибунах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил сегодняшнюю атмосферу игры в Челябинске с «Нефтехимиком» (Нижневартовск, ХМАО) и поблагодарил за это болельщиков ХК «Трактор». Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Наши болельщики оказали потрясающую поддержку. Они ждали наше возвращение в Челябинск. Мы очень хотели сыграть при полных трибунах», — поблагодарил Бенуа Гру болельщиков, комментируя победу в первом домашнем матче сезона. Наставник «черно-белых» отметил, что команде нужно больше атаковать и забивать в ворота противника. На своем льду «Трактор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. В начале мая клуб отказался от услуг главного тренера Алексея Заварухина, объявив о подписании контракта с канадским специалистом Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады.