Главный тренер «Трактора» Гру поблагодарил болельщиков за поддержку

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Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск
Бенуа Гру оценил сегодняшнюю атмосферу игры в Челябинске Фото:

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил сегодняшнюю атмосферу игры в Челябинске с «Нефтехимиком» (Нижневартовск, ХМАО) и поблагодарил за это болельщиков ХК «Трактор». Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Наши болельщики оказали потрясающую поддержку. Они ждали наше возвращение в Челябинск. Мы очень хотели сыграть при полных трибунах», — поблагодарил Бенуа Гру болельщиков, комментируя победу в первом домашнем матче сезона.

Наставник «черно-белых» отметил, что команде нужно больше атаковать и забивать в ворота противника. На своем льду «Трактор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2.

В начале мая клуб отказался от услуг главного тренера Алексея Заварухина, объявив о подписании контракта с канадским специалистом Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады.

Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск
За игрой внимательно следил губернатор, президент «Трактора» Алексей Текслер
Фото:
Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск
Бенуа Гру требует от своей команды чаще атаковать противника
Фото:
Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск
Домашний матч «Трактора» прошел при полных трибунах
Фото:

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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил сегодняшнюю атмосферу игры в Челябинске с «Нефтехимиком» (Нижневартовск, ХМАО) и поблагодарил за это болельщиков ХК «Трактор». Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Наши болельщики оказали потрясающую поддержку. Они ждали наше возвращение в Челябинск. Мы очень хотели сыграть при полных трибунах», — поблагодарил Бенуа Гру болельщиков, комментируя победу в первом домашнем матче сезона. Наставник «черно-белых» отметил, что команде нужно больше атаковать и забивать в ворота противника. На своем льду «Трактор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. В начале мая клуб отказался от услуг главного тренера Алексея Заварухина, объявив о подписании контракта с канадским специалистом Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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