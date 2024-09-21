21 сентября 2024

Названы самые безопасные для женщин районы Екатеринбурга. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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На карте девушки отметили, что сталкивались с опасными мужчинами в центре города
На карте девушки отметили, что сталкивались с опасными мужчинами в центре города Фото:

Микрорайоны Екатеринбурга Вторчермет и Сортировка оказались самыми безопасными для женщин. Такой вывод можно сделать из карты сервиса «Попутчица», где пользовательницы оставляют жалобы на места, где они чувствовали опасность или попадали в неприятные ситуации.

Больше всего точек, помеченных как опасные, находится в центре города. Например, несколько девушек написали, что в районе улицы Малышева многократно видели онанирующих мужчин, пытающихся приблизиться к ним. Помимо этого, почти в каждом районе города есть жалобы на компании пьяных людей или воров.

Меньше всего жалоб располагается в районе Вторчермета, Сортировки и Семи Ключей. Помимо этого, практически нет жалоб в Академическом районе и ни одной в Солнечном.

Фото:

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Микрорайоны Екатеринбурга Вторчермет и Сортировка оказались самыми безопасными для женщин. Такой вывод можно сделать из карты сервиса «Попутчица», где пользовательницы оставляют жалобы на места, где они чувствовали опасность или попадали в неприятные ситуации. Больше всего точек, помеченных как опасные, находится в центре города. Например, несколько девушек написали, что в районе улицы Малышева многократно видели онанирующих мужчин, пытающихся приблизиться к ним. Помимо этого, почти в каждом районе города есть жалобы на компании пьяных людей или воров. Меньше всего жалоб располагается в районе Вторчермета, Сортировки и Семи Ключей. Помимо этого, практически нет жалоб в Академическом районе и ни одной в Солнечном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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