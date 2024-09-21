Микрорайоны Екатеринбурга Вторчермет и Сортировка оказались самыми безопасными для женщин. Такой вывод можно сделать из карты сервиса «Попутчица», где пользовательницы оставляют жалобы на места, где они чувствовали опасность или попадали в неприятные ситуации.
Больше всего точек, помеченных как опасные, находится в центре города. Например, несколько девушек написали, что в районе улицы Малышева многократно видели онанирующих мужчин, пытающихся приблизиться к ним. Помимо этого, почти в каждом районе города есть жалобы на компании пьяных людей или воров.
Меньше всего жалоб располагается в районе Вторчермета, Сортировки и Семи Ключей. Помимо этого, практически нет жалоб в Академическом районе и ни одной в Солнечном.
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