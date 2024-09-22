Появилось видео пожара на базе ЧВК «Вагнер» в Краснодаре

Пожар на базе ЧВК «Вагнер» вспыхнул 21 сентября
Появилось видео пожара на базе ЧВК «Вагнер». Объект располагался в Молькино, Краснодарский край.
«Горит бывшая база ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении telegram-канала «Тринадцатый». Объект находится в Молькино. На видео видны огромные языки пламени. Все здание охвачено огнем.
На объекте, где ранее располагалась база ЧВК «Вагнер», 21 сентября произошел пожар, охвативший административные здания, использовавшиеся компанией. По данным источников, после ухода ЧВК «Вагнер» в июле 2023 года, эту локацию занял «Африканский корпус».
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