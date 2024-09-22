Власти Южной Кореи заперли российских туристов в каютах на пароме: детали инцидента

Российских туристов закрыли в каютах на пароме в Южной Корее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российским туристам отказали во въезде в Южную Корею
Российским туристам отказали во въезде в Южную Корею Фото:

Группа российских туристов, которые прибыли в Южную Корею на пароме из Владивостока, столкнулась с отказом во въезде. В данный момент они заперты в своих каютах. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале.

Обстоятельства инцидента

Несколько десятков пассажиров парома, прибывшего из Владивостока в порт Донхэ, столкнулись с отказом во въезде в Южную Корею. По словам одного из туристов, все они были помещены в закрытые помещения на борту судна, что создало атмосферу замкнутого соседства и временного содержания.

20-30 граждан России находятся в заточении в закрытых помещениях на пароме компании Duwon, при этом по непонятным причинам всем им был отказано во въезде в Республику Корея. Пассажиры не получили никаких разъяснений о причинах отказа. Каждый из них потратил значительные средства на билеты и оформил электронное разрешение на въезд K-ETA.

Условия содержания на пароме

По информации, поступающей из источников, туристы, находясь на пароме, сталкиваются с серьезными ограничениями. Их размещают в десятиметровых каютах, рассчитанных на четырех человек, где им приходится спать на татами (маты, которыми в Японии застилают полы домов — прим. URA.RU). Разрешается выходить на прогулку на свежем воздухе всего на 10 минут в день, а еда предоставляется в ограниченном объеме.

Один из туристов отметил, что они должны находиться в таких условиях ближайшие четыре-пять дней. Пассажиры ощущают себя запертыми, как будто находятся в центре временного содержания иностранцев, что вызывает еще больше вопросов относительно правомерности таких действий.

Реакция властей и посольства России

Посольство России в Южной Корее заинтересовалось инцидентом и начало разбираться в ситуации. Дипломаты наладили контакт с местными властями для того, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Дипломаты отметили, что они выясняют подробности инцидента и устанавливают связь с местными органами власти.

Важные аспекты и возможные последствия

Пассажиры сообщили, что они подписали документы, которые подтверждают их согласие жить в таких условиях. Известно, что миграционные власти Южной Кореи не обязаны предоставлять мотивированный ответ о причинах отказа во въезде. Такое решение может быть принято. если у них возникнут подозрения относительно истинных намерений человека, прибывшего в страну.

Такая ситуация может произойти с каждым, кто решит посетить эту страну. Наличие разрешения K-ETA не гарантирует въезд в страну, и власти могут без дополнительных объяснений принять решение о нежелательном пребывании лица.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа российских туристов, которые прибыли в Южную Корею на пароме из Владивостока, столкнулась с отказом во въезде. В данный момент они заперты в своих каютах. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале. Обстоятельства инцидента Несколько десятков пассажиров парома, прибывшего из Владивостока в порт Донхэ, столкнулись с отказом во въезде в Южную Корею. По словам одного из туристов, все они были помещены в закрытые помещения на борту судна, что создало атмосферу замкнутого соседства и временного содержания. 20-30 граждан России находятся в заточении в закрытых помещениях на пароме компании Duwon, при этом по непонятным причинам всем им был отказано во въезде в Республику Корея. Пассажиры не получили никаких разъяснений о причинах отказа. Каждый из них потратил значительные средства на билеты и оформил электронное разрешение на въезд K-ETA. Условия содержания на пароме По информации, поступающей из источников, туристы, находясь на пароме, сталкиваются с серьезными ограничениями. Их размещают в десятиметровых каютах, рассчитанных на четырех человек, где им приходится спать на татами (маты, которыми в Японии застилают полы домов — прим. URA.RU). Разрешается выходить на прогулку на свежем воздухе всего на 10 минут в день, а еда предоставляется в ограниченном объеме. Один из туристов отметил, что они должны находиться в таких условиях ближайшие четыре-пять дней. Пассажиры ощущают себя запертыми, как будто находятся в центре временного содержания иностранцев, что вызывает еще больше вопросов относительно правомерности таких действий. Реакция властей и посольства России Посольство России в Южной Корее заинтересовалось инцидентом и начало разбираться в ситуации. Дипломаты наладили контакт с местными властями для того, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Дипломаты отметили, что они выясняют подробности инцидента и устанавливают связь с местными органами власти. Важные аспекты и возможные последствия Пассажиры сообщили, что они подписали документы, которые подтверждают их согласие жить в таких условиях. Известно, что миграционные власти Южной Кореи не обязаны предоставлять мотивированный ответ о причинах отказа во въезде. Такое решение может быть принято. если у них возникнут подозрения относительно истинных намерений человека, прибывшего в страну. Такая ситуация может произойти с каждым, кто решит посетить эту страну. Наличие разрешения K-ETA не гарантирует въезд в страну, и власти могут без дополнительных объяснений принять решение о нежелательном пребывании лица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...