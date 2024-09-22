22 сентября 2024

В Челябинской области водитель насмерть разбился, улетев в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель скончался на месте ДТП от полученных травм
Водитель скончался на месте ДТП от полученных травм Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области 23 сентября водитель погиб, опрокинув автомобиль в кювет. Два пассажира получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.

«23 сентября около 4:30 на дороге Фершампенуаз — Карельский водитель 1976 года рождения не справился с управлением на повороте налево. Он съехал в правый кювет, где опрокинулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в ГАИ.

Вместе с погибшим находились два пассажира 1970 и 1988 годов рождения. Они получили травмы. В ведомстве отметили, что все они были не пристегнуты.

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В Нагайбакском районе Челябинской области 23 сентября водитель погиб, опрокинув автомобиль в кювет. Два пассажира получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ. «23 сентября около 4:30 на дороге Фершампенуаз — Карельский водитель 1976 года рождения не справился с управлением на повороте налево. Он съехал в правый кювет, где опрокинулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в ГАИ. Вместе с погибшим находились два пассажира 1970 и 1988 годов рождения. Они получили травмы. В ведомстве отметили, что все они были не пристегнуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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