В Нагайбакском районе Челябинской области 23 сентября водитель погиб, опрокинув автомобиль в кювет. Два пассажира получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.
«23 сентября около 4:30 на дороге Фершампенуаз — Карельский водитель 1976 года рождения не справился с управлением на повороте налево. Он съехал в правый кювет, где опрокинулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в ГАИ.
Вместе с погибшим находились два пассажира 1970 и 1988 годов рождения. Они получили травмы. В ведомстве отметили, что все они были не пристегнуты.
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