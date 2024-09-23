23 сентября 2024

Звезда «Дома-2» откроет в Екатеринбурге ресторан

Ксения Бородина едет в Екатеринбург на открытие ресторана с парком аттракционов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения Бородина на открытии нового Лэтуаля в трц Мега. Екатеринбург, бородина ксения
Ксения Бородина открыла восемь подобных центров в России и один в Казахстане Фото:

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина намерена приехать в Екатеринбург в ближайшую субботу, 28 сентября. По плану у звезды — официальное открытие ресторана, который совмещен с огромным парком аттракционов.

«Начнется знакомство со звездами музыкально — на „МЕГАдискотеке“. Этот музыкальный праздник для детей и взрослых начнется в 15:00 на фудкорте „Меги“. Гости смогут услышать хиты от юных артистов группы „Рили“ и Полины Языковой. А за отличное настроение будут отвечать ведущие „Детского радио“ — Але-Алена и СуперГарик», — рассказали URA.RU в пресс-службе торгового центра.

После этого пройдет открытие активити-парка с рестораном, где наливают молочные коктейли за 1000 рублей. Ради этого на Урал прилетит Ксения Бородина. Также маленьким участникам обещают праздничный парад детских героев, игры, шоу гигантских трансформеров и розыгрыш призов. Все мероприятия будут бесплатными.

Развлекательный центр от звезды открылся в секретном формате в конце августа. Парк строили около полугода, он занимает 3,2 тысяч квадратных метров на первом этаже «Меги». Как он выглядит внутри — в материале URA.RU.

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Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина намерена приехать в Екатеринбург в ближайшую субботу, 28 сентября. По плану у звезды — официальное открытие ресторана, который совмещен с огромным парком аттракционов. «Начнется знакомство со звездами музыкально — на „МЕГАдискотеке“. Этот музыкальный праздник для детей и взрослых начнется в 15:00 на фудкорте „Меги“. Гости смогут услышать хиты от юных артистов группы „Рили“ и Полины Языковой. А за отличное настроение будут отвечать ведущие „Детского радио“ — Але-Алена и СуперГарик», — рассказали URA.RU в пресс-службе торгового центра. После этого пройдет открытие активити-парка с рестораном, где наливают молочные коктейли за 1000 рублей. Ради этого на Урал прилетит Ксения Бородина. Также маленьким участникам обещают праздничный парад детских героев, игры, шоу гигантских трансформеров и розыгрыш призов. Все мероприятия будут бесплатными. Развлекательный центр от звезды открылся в секретном формате в конце августа. Парк строили около полугода, он занимает 3,2 тысяч квадратных метров на первом этаже «Меги». Как он выглядит внутри — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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