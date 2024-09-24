ФАС вскрыла картельный сговор на торгах по нацпроекту в ХМАО и ЯНАО

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Антимонопольщики заподозрили в сговоре шесть компаний
Антимонопольщики заподозрили в сговоре шесть компаний Фото:

Антимонопольная служба заподозрила компании из ХМАО и ЯНАО в картельном сговоре. ФАС считает, что они нарушили закон во время торгов по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили URA.RU в ведомстве.

«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Марий Эл», — говорится в сообщении. Служба уже завела дело, компаниям грозят оборотные штрафы.

Антимонопольщики нашли нарушения в 31 закупке. По мнению ведомства, это позволило компаниям выбить госконтракты на общую сумму почти в 828 миллионов рублей. «Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта „Жилье и городская среда“», — уточнили в ФАС.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС наказала медцентр для мигрантов в ХМАО из-за рекламы. Тогда ведомство потребовало у организации убрать рекламу, которая вводила клиентов в заблуждение, но требование проигнорировали.

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Антимонопольная служба заподозрила компании из ХМАО и ЯНАО в картельном сговоре. ФАС считает, что они нарушили закон во время торгов по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили URA.RU в ведомстве. «Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Марий Эл», — говорится в сообщении. Служба уже завела дело, компаниям грозят оборотные штрафы. Антимонопольщики нашли нарушения в 31 закупке. По мнению ведомства, это позволило компаниям выбить госконтракты на общую сумму почти в 828 миллионов рублей. «Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта „Жилье и городская среда“», — уточнили в ФАС. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС наказала медцентр для мигрантов в ХМАО из-за рекламы. Тогда ведомство потребовало у организации убрать рекламу, которая вводила клиентов в заблуждение, но требование проигнорировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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