ФАС вскрыла картельный сговор на торгах по нацпроекту в ХМАО и ЯНАО

Антимонопольная служба заподозрила компании из ХМАО и ЯНАО в картельном сговоре. ФАС считает, что они нарушили закон во время торгов по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили URA.RU в ведомстве.
«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Марий Эл», — говорится в сообщении. Служба уже завела дело, компаниям грозят оборотные штрафы.
Антимонопольщики нашли нарушения в 31 закупке. По мнению ведомства, это позволило компаниям выбить госконтракты на общую сумму почти в 828 миллионов рублей. «Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта „Жилье и городская среда“», — уточнили в ФАС.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС наказала медцентр для мигрантов в ХМАО из-за рекламы. Тогда ведомство потребовало у организации убрать рекламу, которая вводила клиентов в заблуждение, но требование проигнорировали.
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