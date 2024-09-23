Ветеран СВО Аксенов будет получать зарплату, став депутатом думы ХМАО

Ветеран СВО Дмитрий Аксенов войдет в комитет думы ХМАО по бюджету. После победы на довыборах, он станет 18-м депутатом окружного парламента, работающим на постоянной основе и получающим за это зарплату. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.
«Аксенов до ухода на СВО, где был командиром именного батальона „Югра“, возглавлял отдел организационного обеспечения в аппарате думы. После того как он выиграл довыборы в окружной парламент, он будет работать там на постоянной основе, за зарплату. 25 сентября его представят как нового члена комитета по бюджетной политике», — рассказал инсайдер. В Думе ХМАО подтвердили URA.RU информацию.
Ранее URA.RU писало, что легендарный командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов победил на довыборах в думу ХМАО. Он будет представлять в окружном парламенте Югорск и Советский район.
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