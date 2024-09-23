23 сентября 2024

Ветеран СВО Аксенов будет получать зарплату, став депутатом думы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Аксенов войдет в комитет думы ХМАО по бюджету
Дмитрий Аксенов войдет в комитет думы ХМАО по бюджету Фото:

Ветеран СВО Дмитрий Аксенов войдет в комитет думы ХМАО по бюджету. После победы на довыборах, он станет 18-м депутатом окружного парламента, работающим на постоянной основе и получающим за это зарплату. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Аксенов до ухода на СВО, где был командиром именного батальона „Югра“, возглавлял отдел организационного обеспечения в аппарате думы. После того как он выиграл довыборы в окружной парламент, он будет работать там на постоянной основе, за зарплату. 25 сентября его представят как нового члена комитета по бюджетной политике», — рассказал инсайдер. В Думе ХМАО подтвердили URA.RU информацию.

Ранее URA.RU писало, что легендарный командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов победил на довыборах в думу ХМАО. Он будет представлять в окружном парламенте Югорск и Советский район.

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Ветеран СВО Дмитрий Аксенов войдет в комитет думы ХМАО по бюджету. После победы на довыборах, он станет 18-м депутатом окружного парламента, работающим на постоянной основе и получающим за это зарплату. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Аксенов до ухода на СВО, где был командиром именного батальона „Югра“, возглавлял отдел организационного обеспечения в аппарате думы. После того как он выиграл довыборы в окружной парламент, он будет работать там на постоянной основе, за зарплату. 25 сентября его представят как нового члена комитета по бюджетной политике», — рассказал инсайдер. В Думе ХМАО подтвердили URA.RU информацию. Ранее URA.RU писало, что легендарный командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов победил на довыборах в думу ХМАО. Он будет представлять в окружном парламенте Югорск и Советский район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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