В Челябинске возобновили движение трамваев через Теплотехнический институт

В Челябинске 26 сентября возобновили движение трамваев по улице Кирова через Теплотехнический институт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Возобновляем движение трамваев по Кирова через Теплотехнический институт. Закрытие движения было связано с работами на путях», — сообщили в мэрии.
Трамваи № 2 будет ходить по маршруту ЧЭМК — Кирова — Областная больница, трамвай № 3 — Першино — Кирова — Автовокзал, № 16 — Чичерина — Кирова — Автовокзал. Маршрут трамвая № 20 — Першино — Кирова — Областная больница, № 22 — Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская.
Открытие движения по участке планировалось на 23 сентября, но было перенесено из-за неоконченных работ. Челябинцы, ожидавшие возобновления движения трамваев, столкнулись с неудобствами из-за переполненных маршруток.
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