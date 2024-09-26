26 сентября 2024

В Челябинске возобновили движение трамваев через Теплотехнический институт

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Движение открыли после ремонта путей
Движение открыли после ремонта путей Фото:

В Челябинске 26 сентября возобновили движение трамваев по улице Кирова через Теплотехнический институт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Возобновляем движение трамваев по Кирова через Теплотехнический институт. Закрытие движения было связано с работами на путях», — сообщили в мэрии.

Трамваи № 2 будет ходить по маршруту ЧЭМК — Кирова — Областная больница, трамвай № 3 — Першино — Кирова — Автовокзал, № 16 — Чичерина — Кирова — Автовокзал. Маршрут трамвая № 20 — Першино — Кирова — Областная больница, № 22 — Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская.

Открытие движения по участке планировалось на 23 сентября, но было перенесено из-за неоконченных работ. Челябинцы, ожидавшие возобновления движения трамваев, столкнулись с неудобствами из-за переполненных маршруток.

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В Челябинске 26 сентября возобновили движение трамваев по улице Кирова через Теплотехнический институт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Возобновляем движение трамваев по Кирова через Теплотехнический институт. Закрытие движения было связано с работами на путях», — сообщили в мэрии. Трамваи № 2 будет ходить по маршруту ЧЭМК — Кирова — Областная больница, трамвай № 3 — Першино — Кирова — Автовокзал, № 16 — Чичерина — Кирова — Автовокзал. Маршрут трамвая № 20 — Першино — Кирова — Областная больница, № 22 — Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская. Открытие движения по участке планировалось на 23 сентября, но было перенесено из-за неоконченных работ. Челябинцы, ожидавшие возобновления движения трамваев, столкнулись с неудобствами из-за переполненных маршруток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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