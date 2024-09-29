29 сентября 2024

В Челябинске продолжается строительство детсада и двух школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые соцобъекты появятся в Курчатовском районе Челябинска
Новые соцобъекты появятся в Курчатовском районе Челябинска Фото:

В Челябинске продолжается строительство школы и детсада в 48 микрорайоне и школы в 57 микрорайоне города. Об этом на аппаратном совещании 30 сентября сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«На данный момент в Челябинске идет строительство детсада и двух школ. Садик на 140 мест в 48 микрорайоне готов на 54%. Школа в том же микрорайоне на 1100 мест готова на 11%. Такая же по масштабам школа строится и в 57 микрорайоне. Готовность объекта составляет 25%», — сообщил Перемыкин.

Как отметил Перемыкин, школа в 48 микрорайоне на данный момент находится на уровне котлована. Ее строительство началось весной этого года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Школа в 57 микрорайоне Челябинска, возводить которую начали также в 2024 году, готова на четверть. Там сейчас делают сети наружной канализации. По предварительным данным на ее строительство уйдет три года. В садике в 48 микрорайоне, который строят с осени прошлого года, подрядчик уже приступили к монтажу светопрозрачных конструкций, завершается монтаж входных групп.

Врио мэра Александр Астахов попросил вице-мэра держать вопрос со строительством объектов на особом контроле. И информировать в случае возникающих рисков или проблем.

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В Челябинске продолжается строительство школы и детсада в 48 микрорайоне и школы в 57 микрорайоне города. Об этом на аппаратном совещании 30 сентября сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин. «На данный момент в Челябинске идет строительство детсада и двух школ. Садик на 140 мест в 48 микрорайоне готов на 54%. Школа в том же микрорайоне на 1100 мест готова на 11%. Такая же по масштабам школа строится и в 57 микрорайоне. Готовность объекта составляет 25%», — сообщил Перемыкин. Как отметил Перемыкин, школа в 48 микрорайоне на данный момент находится на уровне котлована. Ее строительство началось весной этого года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Школа в 57 микрорайоне Челябинска, возводить которую начали также в 2024 году, готова на четверть. Там сейчас делают сети наружной канализации. По предварительным данным на ее строительство уйдет три года. В садике в 48 микрорайоне, который строят с осени прошлого года, подрядчик уже приступили к монтажу светопрозрачных конструкций, завершается монтаж входных групп. Врио мэра Александр Астахов попросил вице-мэра держать вопрос со строительством объектов на особом контроле. И информировать в случае возникающих рисков или проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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