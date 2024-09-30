Политолог Курбанов: бизнес из России массово едет в Иран

Российские бизнесмены массово едут в Иран для налаживания экономических связей. Об этом в интервью URA.RU сообщил эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя смыслы визита в Тегеран премьер-министра Михаила Мишустина, который обсудил с руководством страны развитие торгово-экономических отношений.
«Самолеты из России в Иран летают регулярно, и они полные. Интерес российских инвесторов, бизнесменов к Ирану очень высок. А бизнес играет важнейшую роль в создании прочной торгово-экономической платформы между Россией и Ираном», — объяснил Курбанов.
Как отметил эксперт, перспективы серьезные, так как в Иране «почти бесплатные энергоресурсы и дешевая рабочая сила». Кроме того, у Ирана достаточно высокий технологический потенциал. «Думаю, товарооборот между Россией и Ираном в перспективе будет расти и превысит объемы торговли с другими странами», — убежден политолог.
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