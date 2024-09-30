Политолог Курбанов: бизнес из России массово едет в Иран

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Российские инвесторы видят перспективы развития своего бизнеса в Иране
Российские инвесторы видят перспективы развития своего бизнеса в Иране Фото:

Российские бизнесмены массово едут в Иран для налаживания экономических связей. Об этом в интервью URA.RU сообщил эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя смыслы визита в Тегеран премьер-министра Михаила Мишустина, который обсудил с руководством страны развитие торгово-экономических отношений.

«Самолеты из России в Иран летают регулярно, и они полные. Интерес российских инвесторов, бизнесменов к Ирану очень высок. А бизнес играет важнейшую роль в создании прочной торгово-экономической платформы между Россией и Ираном», — объяснил Курбанов.

Как отметил эксперт, перспективы серьезные, так как в Иране «почти бесплатные энергоресурсы и дешевая рабочая сила». Кроме того, у Ирана достаточно высокий технологический потенциал. «Думаю, товарооборот между Россией и Ираном в перспективе будет расти и превысит объемы торговли с другими странами», — убежден политолог.

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Российские бизнесмены массово едут в Иран для налаживания экономических связей. Об этом в интервью URA.RU сообщил эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя смыслы визита в Тегеран премьер-министра Михаила Мишустина, который обсудил с руководством страны развитие торгово-экономических отношений. «Самолеты из России в Иран летают регулярно, и они полные. Интерес российских инвесторов, бизнесменов к Ирану очень высок. А бизнес играет важнейшую роль в создании прочной торгово-экономической платформы между Россией и Ираном», — объяснил Курбанов. Как отметил эксперт, перспективы серьезные, так как в Иране «почти бесплатные энергоресурсы и дешевая рабочая сила». Кроме того, у Ирана достаточно высокий технологический потенциал. «Думаю, товарооборот между Россией и Ираном в перспективе будет расти и превысит объемы торговли с другими странами», — убежден политолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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