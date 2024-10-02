В Челябинске открылась выставка спортивного фотожурналиста Дмитрия Челяпина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка спортивного фотографа будет работать до конца октября (Архивное фото)
Выставка спортивного фотографа будет работать до конца октября (Архивное фото) Фото:

В Челябинске 2 октября в Историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Жизнь в спорте», автором которой является спортивный журналист издания «Матчтв.ру» Дмитрий Челяпин. Экспозиция включает в себя снимки с ведущих спортивных событий, в том числе с Олимпийских и Паралимпийских игр. 

«Приглашаю вас на выставку спортивной фотографии, где вы почувствуете дух соревнований, борьбу характеров, преодоление себя и обстоятельств, проживете со спортсменами победу и поражение. Эти моменты сложно описать, на выставке вы увидите все воочию и каждый сам почувствует этот азарт и волнение, восторг и досаду. Для кого-то эти фотографии — повод для ностальгии, а для кого-то — лишь начало пути», — передает слова Челяпина издание «Матчтв.ру». 

Министр спорта региона Александр Гриб также отметил, что Дмитрий Челяпин единственный российский фотокорреспондент, который присутствовал на Паралимпиаде в 2024 году. Выставка, расположенная в Челябинске, приурочена к юбилею фотографа. Она продлится до 28 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 2 октября в Историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Жизнь в спорте», автором которой является спортивный журналист издания «Матчтв.ру» Дмитрий Челяпин. Экспозиция включает в себя снимки с ведущих спортивных событий, в том числе с Олимпийских и Паралимпийских игр.  «Приглашаю вас на выставку спортивной фотографии, где вы почувствуете дух соревнований, борьбу характеров, преодоление себя и обстоятельств, проживете со спортсменами победу и поражение. Эти моменты сложно описать, на выставке вы увидите все воочию и каждый сам почувствует этот азарт и волнение, восторг и досаду. Для кого-то эти фотографии — повод для ностальгии, а для кого-то — лишь начало пути», — передает слова Челяпина издание «Матчтв.ру».  Министр спорта региона Александр Гриб также отметил, что Дмитрий Челяпин единственный российский фотокорреспондент, который присутствовал на Паралимпиаде в 2024 году. Выставка, расположенная в Челябинске, приурочена к юбилею фотографа. Она продлится до 28 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...