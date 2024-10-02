В Челябинске открылась выставка спортивного фотожурналиста Дмитрия Челяпина

В Челябинске 2 октября в Историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Жизнь в спорте», автором которой является спортивный журналист издания «Матчтв.ру» Дмитрий Челяпин. Экспозиция включает в себя снимки с ведущих спортивных событий, в том числе с Олимпийских и Паралимпийских игр.
«Приглашаю вас на выставку спортивной фотографии, где вы почувствуете дух соревнований, борьбу характеров, преодоление себя и обстоятельств, проживете со спортсменами победу и поражение. Эти моменты сложно описать, на выставке вы увидите все воочию и каждый сам почувствует этот азарт и волнение, восторг и досаду. Для кого-то эти фотографии — повод для ностальгии, а для кого-то — лишь начало пути», — передает слова Челяпина издание «Матчтв.ру».
Министр спорта региона Александр Гриб также отметил, что Дмитрий Челяпин единственный российский фотокорреспондент, который присутствовал на Паралимпиаде в 2024 году. Выставка, расположенная в Челябинске, приурочена к юбилею фотографа. Она продлится до 28 октября.
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