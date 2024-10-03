Бывшего сотрудника ФСИН осудили в Екатеринбурге за разглашение гостайны

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Апелляция на приговор Николаю Ражеву. Екатеринбург, уголовное дело, свердловский областной суд, фемида, суд, мера пресечения, апелляция
Мужчина разгласил гостайну третьим лицам осенью 2022-го года Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ФСИН, который разгласил гостайну осенью 2022 года третьим лицам. Андрей Левых полностью признал вину. Информацию об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд назначил Левых наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года. Учитывая судимость по приговору Кировградского городского суда от 2023 года, по совокупности преступлений окончательно осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Помимо этого мужчине был назначен штраф в размере полутора миллионов рублей. Также Левых на шесть лет лишен права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти. На то, чтобы обжаловать приговор, у бывшего сотрудника ФСИН есть 15 суток.

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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ФСИН, который разгласил гостайну осенью 2022 года третьим лицам. Андрей Левых полностью признал вину. Информацию об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд назначил Левых наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года. Учитывая судимость по приговору Кировградского городского суда от 2023 года, по совокупности преступлений окончательно осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Помимо этого мужчине был назначен штраф в размере полутора миллионов рублей. Также Левых на шесть лет лишен права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти. На то, чтобы обжаловать приговор, у бывшего сотрудника ФСИН есть 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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