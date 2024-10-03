Бывшего сотрудника ФСИН осудили в Екатеринбурге за разглашение гостайны

03 октября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Мужчина разгласил гостайну третьим лицам осенью 2022-го года Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ФСИН, который разгласил гостайну осенью 2022 года третьим лицам. Андрей Левых полностью признал вину. Информацию об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд назначил Левых наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года. Учитывая судимость по приговору Кировградского городского суда от 2023 года, по совокупности преступлений окончательно осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Помимо этого мужчине был назначен штраф в размере полутора миллионов рублей. Также Левых на шесть лет лишен права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти. На то, чтобы обжаловать приговор, у бывшего сотрудника ФСИН есть 15 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ФСИН, который разгласил гостайну осенью 2022 года третьим лицам. Андрей Левых полностью признал вину. Информацию об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд назначил Левых наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года. Учитывая судимость по приговору Кировградского городского суда от 2023 года, по совокупности преступлений окончательно осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Помимо этого мужчине был назначен штраф в размере полутора миллионов рублей. Также Левых на шесть лет лишен права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти. На то, чтобы обжаловать приговор, у бывшего сотрудника ФСИН есть 15 суток.