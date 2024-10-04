Награжденный Путиным свердловский медик получил контузию на СВО

04 октября 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Арсений смог восстановиться после контузии (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, награжденный медалью Луки Крымского президентом РФ Владимиром Путиным, был контужен во время обстрела ВСУ. Кисляков впервые отправился в ДНР в качестве волонтера в 2022 году и с того времени постоянно находится в зоне СВО, помогая раненым солдатам. В разговоре с журналистом URA.RU он сообщил, что уже восстановился после полученной травмы и его здоровью ничего не угрожает. «В тот день наша санчасть попала под массированный обстрел со стороны ВСУ. Никто из нас не погиб, но несколько коллег получили царапины, а я — легкую контузию. После этого, конечно, я сделал все необходимое для восстановления здоровья, чтобы вернуться к своим товарищам и продолжить помогать нашим ребятам. На данный момент я полностью здоров», — отметил Кисляков. В ДНР Кисляков также занимается контролем за сохранностью и правильной транспортировкой медикаментов. По возвращении домой он планирует продолжить обучение, но не исключает возможность снова поехать на СВО, если представится такая возможность, чтобы продолжить оказывать помощь как военным, так и мирным жителям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, награжденный медалью Луки Крымского президентом РФ Владимиром Путиным, был контужен во время обстрела ВСУ. Кисляков впервые отправился в ДНР в качестве волонтера в 2022 году и с того времени постоянно находится в зоне СВО, помогая раненым солдатам. В разговоре с журналистом URA.RU он сообщил, что уже восстановился после полученной травмы и его здоровью ничего не угрожает. «В тот день наша санчасть попала под массированный обстрел со стороны ВСУ. Никто из нас не погиб, но несколько коллег получили царапины, а я — легкую контузию. После этого, конечно, я сделал все необходимое для восстановления здоровья, чтобы вернуться к своим товарищам и продолжить помогать нашим ребятам. На данный момент я полностью здоров», — отметил Кисляков. В ДНР Кисляков также занимается контролем за сохранностью и правильной транспортировкой медикаментов. По возвращении домой он планирует продолжить обучение, но не исключает возможность снова поехать на СВО, если представится такая возможность, чтобы продолжить оказывать помощь как военным, так и мирным жителям.