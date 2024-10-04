Награжденный Путиным свердловский медик получил контузию на СВО

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Арсений смог восстановиться после контузии (архивное фото) Фото:

Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, награжденный медалью Луки Крымского президентом РФ Владимиром Путиным, был контужен во время обстрела ВСУ. Кисляков впервые отправился в ДНР в качестве волонтера в 2022 году и с того времени постоянно находится в зоне СВО, помогая раненым солдатам. В разговоре с журналистом URA.RU он сообщил, что уже восстановился после полученной травмы и его здоровью ничего не угрожает.

«В тот день наша санчасть попала под массированный обстрел со стороны ВСУ. Никто из нас не погиб, но несколько коллег получили царапины, а я — легкую контузию. После этого, конечно, я сделал все необходимое для восстановления здоровья, чтобы вернуться к своим товарищам и продолжить помогать нашим ребятам. На данный момент я полностью здоров», — отметил Кисляков.

В ДНР Кисляков также занимается контролем за сохранностью и правильной транспортировкой медикаментов. По возвращении домой он планирует продолжить обучение, но не исключает возможность снова поехать на СВО, если представится такая возможность, чтобы продолжить оказывать помощь как военным, так и мирным жителям.

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Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, награжденный медалью Луки Крымского президентом РФ Владимиром Путиным, был контужен во время обстрела ВСУ. Кисляков впервые отправился в ДНР в качестве волонтера в 2022 году и с того времени постоянно находится в зоне СВО, помогая раненым солдатам. В разговоре с журналистом URA.RU он сообщил, что уже восстановился после полученной травмы и его здоровью ничего не угрожает. «В тот день наша санчасть попала под массированный обстрел со стороны ВСУ. Никто из нас не погиб, но несколько коллег получили царапины, а я — легкую контузию. После этого, конечно, я сделал все необходимое для восстановления здоровья, чтобы вернуться к своим товарищам и продолжить помогать нашим ребятам. На данный момент я полностью здоров», — отметил Кисляков. В ДНР Кисляков также занимается контролем за сохранностью и правильной транспортировкой медикаментов. По возвращении домой он планирует продолжить обучение, но не исключает возможность снова поехать на СВО, если представится такая возможность, чтобы продолжить оказывать помощь как военным, так и мирным жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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