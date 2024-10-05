Пермский БК «Парма» победил в матче против клуба из Москвы

Пермяки одержали победу в домашнем матче
Пермский баскетбольный клуб «Парма» победил в домашнем матче с «МБА-МАИ» из Москвы. Игра закончилась со счетом 83:54, сообщили в пресс-службе пермского БК.
«Одерживаем красивую победу в домашнем матче. БК „Парма“ — „МБА-МАИ“ — 83:54», — сообщили в telegram-канале пермского клуба.
Лидерами матча стали:
- Гарретт Невелс — 17 очков, три подбора и три передачи;
- Тимофей Якушин — 16 очков, пять подборов и четыре передачи;
- Ройс Хэмм — 12 очков, 12 подборов и два перехвата;
- Александр Захаров — 12 очков, пять подборов и три передачи.
Сообщалось, что БК «Парма» проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счетом 100:56.
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