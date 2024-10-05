Развлечения Спорт Пермский БК «Парма» победил в матче против клуба из Москвы 06 октября 2024 в 19:39 Размер текста - 17 + Пермяки одержали победу в домашнем матче Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермский баскетбольный клуб «Парма» победил в домашнем матче с «МБА-МАИ» из Москвы. Игра закончилась со счетом 83:54, сообщили в пресс-службе пермского БК. «Одерживаем красивую победу в домашнем матче. БК „Парма“ — „МБА-МАИ“ — 83:54», — сообщили в telegram-канале пермского клуба. Лидерами матча стали: Гарретт Невелс — 17 очков, три подбора и три передачи;

Тимофей Якушин — 16 очков, пять подборов и четыре передачи;

Ройс Хэмм — 12 очков, 12 подборов и два перехвата;

Александр Захаров — 12 очков, пять подборов и три передачи. Сообщалось, что БК «Парма» проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счетом 100:56. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пермский баскетбольный клуб «Парма» победил в домашнем матче с «МБА-МАИ» из Москвы. Игра закончилась со счетом 83:54, сообщили в пресс-службе пермского БК. «Одерживаем красивую победу в домашнем матче. БК „Парма“ — „МБА-МАИ“ — 83:54», — сообщили в telegram-канале пермского клуба. Лидерами матча стали: Сообщалось, что БК «Парма» проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счетом 100:56. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям