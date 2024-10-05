05 октября 2024
04 октября 2024

Пермский БК «Парма» победил в матче против клуба из Москвы

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Пермяки одержали победу в домашнем матче Фото:

Пермский баскетбольный клуб «Парма» победил в домашнем матче с «МБА-МАИ» из Москвы. Игра закончилась со счетом 83:54, сообщили в пресс-службе пермского БК.

«Одерживаем красивую победу в домашнем матче. БК „Парма“ — „МБА-МАИ“ — 83:54», — сообщили в telegram-канале пермского клуба.

Лидерами матча стали:

  • Гарретт Невелс — 17 очков, три подбора и три передачи;
  • Тимофей Якушин — 16 очков, пять подборов и четыре передачи;
  • Ройс Хэмм — 12 очков, 12 подборов и два перехвата;
  • Александр Захаров — 12 очков, пять подборов и три передачи.

Сообщалось, что БК «Парма» проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счетом 100:56.

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» победил в домашнем матче с «МБА-МАИ» из Москвы. Игра закончилась со счетом 83:54, сообщили в пресс-службе пермского БК. «Одерживаем красивую победу в домашнем матче. БК „Парма“ — „МБА-МАИ“ — 83:54», — сообщили в telegram-канале пермского клуба. Лидерами матча стали: Сообщалось, что БК «Парма» проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счетом 100:56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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