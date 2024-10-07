У военного из Екатеринбурга, обвиненного в домогательствах, нашли секс-игрушки

В квартире военного из Екатеринбурга Алексея С. (имя изменено), которого обвинили в домогательствах к троим детям, нашли секс-игрушки. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Когда мама детей написала заявление, в квартиру к подозреваемому нагрянули с обысками. Там нашли секс-игрушки и порнографические материалы», — сказал собеседник URA.RU. В военно-следственном управлении Следкома по Центральному военному округу от комментариев по теме воздержались.
Как писало URA.RU, Алексей, по предварительным данным, с 2019 года избивал детей сожительницы. Он также заставлял их смотреть порно и приставал к ним. Однако заявление женщина написала только 30 сентября 2024-го.
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