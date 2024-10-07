Озвучены параметры вырубки Березовой рощи в Академическом

В Березовой роще в Академическом, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», вырубят всего 11% деревьев. На это указывает релиз, размещенный на сайте администрации Екатеринбурга.
«Специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — говорится в сообщении.
В начале мая мэрия Екатеринбурга разрешила застройку рощи, но местные жители выступили за сохранение территории. Люди устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции и писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. По итогу администрация запретила застраивать площадку.
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