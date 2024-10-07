Озвучены параметры вырубки Березовой рощи в Академическом

В Березовой роще в Академическом вырубят 11% деревьев
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Клипарт, разное. Екатеринбург, ветка, благоустройство, пилит дерево
Вырубать будут умирающие деревья Фото:

В Березовой роще в Академическом, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», вырубят всего 11% деревьев. На это указывает релиз, размещенный на сайте администрации Екатеринбурга.

«Специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — говорится в сообщении.

В начале мая мэрия Екатеринбурга разрешила застройку рощи, но местные жители выступили за сохранение территории. Люди устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции и писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. По итогу администрация запретила застраивать площадку.

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В Березовой роще в Академическом, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», вырубят всего 11% деревьев. На это указывает релиз, размещенный на сайте администрации Екатеринбурга. «Специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — говорится в сообщении. В начале мая мэрия Екатеринбурга разрешила застройку рощи, но местные жители выступили за сохранение территории. Люди устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции и писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. По итогу администрация запретила застраивать площадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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