Озвучены параметры вырубки Березовой рощи в Академическом

В Березовой роще в Академическом вырубят 11% деревьев

07 октября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Вырубать будут умирающие деревья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березовой роще в Академическом, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», вырубят всего 11% деревьев. На это указывает релиз, размещенный на сайте администрации Екатеринбурга. «Специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — говорится в сообщении. В начале мая мэрия Екатеринбурга разрешила застройку рощи, но местные жители выступили за сохранение территории. Люди устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции и писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. По итогу администрация запретила застраивать площадку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березовой роще в Академическом, которую хотел застраивать «Атомстройкомплекс», вырубят всего 11% деревьев. На это указывает релиз, размещенный на сайте администрации Екатеринбурга. «Специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — говорится в сообщении. В начале мая мэрия Екатеринбурга разрешила застройку рощи, но местные жители выступили за сохранение территории. Люди устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции и писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. По итогу администрация запретила застраивать площадку.