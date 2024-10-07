Стали известны сроки расширения моста, ведущего в центр Екатеринбурга

В ближайший год все силы бросят на создание проекта для Малышевского моста
Малышевский мост, ведущий из центра Екатеринбурга на ЖБИ, расширят, но предстоит долгий подготовительный этап. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, проект будет готов в лучшем случае в 2025 году.
«А в 2026—2027 годах пройдут строительно-монтажные работы. При самом удачном раскладе», — поделился собеседник.
Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Планировалось, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение, а сбоку от путепровода построят еще один. На проект городские власти выделяли пять миллионов рублей.
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