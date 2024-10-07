Стали известны сроки расширения моста, ведущего в центр Екатеринбурга

Малышевский мост в Екатеринбурге будут расширять не раньше 2026 года

07 октября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

В ближайший год все силы бросят на создание проекта для Малышевского моста Фото: Илья Московец © URA.RU Малышевский мост, ведущий из центра Екатеринбурга на ЖБИ, расширят, но предстоит долгий подготовительный этап. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, проект будет готов в лучшем случае в 2025 году. «А в 2026—2027 годах пройдут строительно-монтажные работы. При самом удачном раскладе», — поделился собеседник. Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Планировалось, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение, а сбоку от путепровода построят еще один. На проект городские власти выделяли пять миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Малышевский мост, ведущий из центра Екатеринбурга на ЖБИ, расширят, но предстоит долгий подготовительный этап. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, проект будет готов в лучшем случае в 2025 году. «А в 2026—2027 годах пройдут строительно-монтажные работы. При самом удачном раскладе», — поделился собеседник. Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Планировалось, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение, а сбоку от путепровода построят еще один. На проект городские власти выделяли пять миллионов рублей.