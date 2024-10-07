Стали известны сроки расширения моста, ведущего в центр Екатеринбурга

Малышевский мост в Екатеринбурге будут расширять не раньше 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, транспорт, автомобильное движение, малышевский мост
В ближайший год все силы бросят на создание проекта для Малышевского моста Фото:

Малышевский мост, ведущий из центра Екатеринбурга на ЖБИ, расширят, но предстоит долгий подготовительный этап. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, проект будет готов в лучшем случае в 2025 году.

«А в 2026—2027 годах пройдут строительно-монтажные работы. При самом удачном раскладе», — поделился собеседник.

Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Планировалось, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение, а сбоку от путепровода построят еще один. На проект городские власти выделяли пять миллионов рублей.

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Малышевский мост, ведущий из центра Екатеринбурга на ЖБИ, расширят, но предстоит долгий подготовительный этап. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, проект будет готов в лучшем случае в 2025 году. «А в 2026—2027 годах пройдут строительно-монтажные работы. При самом удачном раскладе», — поделился собеседник. Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Планировалось, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение, а сбоку от путепровода построят еще один. На проект городские власти выделяли пять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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