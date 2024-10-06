06 октября 2024

«Первый канал» показал кадры уничтожения техники ВСУ уральскими дронами «Упырь». Видео

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Дроны «Упырь» собирают с сентября 2022 года Фото:
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FPV-дрон «Упырь», созданный свердловскими разработчиками, изменил ход боевых действий на Днепре. Видео уничтожения техники ВСУ показали на «Первом канале».

«Это кадры из Херсонского направления, лето 2023 года. Противник пытается переплыть Днепр, но на пути, а вернее, в воздухе оказываются наши FPV-дроны», — говорится в сюжете. «Они изменили полностью ход боевых действий на данном участке, то есть противник полностью перестал ходить по Днепру днем», — пояснил гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук. Показано и видео уничтожения американских танков Abrams, и новый цех, где создаются «Упыри».

Дрон с системой FPV был создан командой энтузиастов из Свердловской области. Его уникальность заключается в системе ретрансляции и способности к подрыву в воздухе. Недавно с подачи уральского полпредства «Упырь» презентовали президенту России Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

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FPV-дрон «Упырь», созданный свердловскими разработчиками, изменил ход боевых действий на Днепре. Видео уничтожения техники ВСУ показали на «Первом канале». «Это кадры из Херсонского направления, лето 2023 года. Противник пытается переплыть Днепр, но на пути, а вернее, в воздухе оказываются наши FPV-дроны», — говорится в сюжете. «Они изменили полностью ход боевых действий на данном участке, то есть противник полностью перестал ходить по Днепру днем», — пояснил гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук. Показано и видео уничтожения американских танков Abrams, и новый цех, где создаются «Упыри». Дрон с системой FPV был создан командой энтузиастов из Свердловской области. Его уникальность заключается в системе ретрансляции и способности к подрыву в воздухе. Недавно с подачи уральского полпредства «Упырь» презентовали президенту России Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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