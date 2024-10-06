06 октября 2024

В Екатеринбурге задержали мигрантов, троих выдворят из страны. Фото

В Екатеринбурге во время рейда задержали 16 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Рейд по поиску нелегальных мигрантов продолжатся Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга задержали 16 мигрантов, часть которых выдворят из России в ближайшее время. Такими итогами операции «Нелегал» поделились с URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Целями проверок были выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории областного центра», — рассказали в пресс-службе. В мероприятиях участвовали сотрудники ОВД, отдела по вопросам миграции, участковые, кинологи, сотрудники ГАИ и других ведомств.

В результате рейда проверили 55 иностранцев. В отдел полиции доставили 16 человек, семь из них были привлечены к административной ответственности, а троих выдворят из страны. Полиция планирует продолжить рейды и напоминает иностранцам о необходимости соблюдения российского законодательства.

Последний раз аналогичный рейд прошел 1 октября. Тогда в полицию доставили 45 человек, 13 мигрантов ждет депортация из России.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга задержали 16 мигрантов, часть которых выдворят из России в ближайшее время. Такими итогами операции «Нелегал» поделились с URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Целями проверок были выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории областного центра», — рассказали в пресс-службе. В мероприятиях участвовали сотрудники ОВД, отдела по вопросам миграции, участковые, кинологи, сотрудники ГАИ и других ведомств. В результате рейда проверили 55 иностранцев. В отдел полиции доставили 16 человек, семь из них были привлечены к административной ответственности, а троих выдворят из страны. Полиция планирует продолжить рейды и напоминает иностранцам о необходимости соблюдения российского законодательства. Последний раз аналогичный рейд прошел 1 октября. Тогда в полицию доставили 45 человек, 13 мигрантов ждет депортация из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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