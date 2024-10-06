В Екатеринбурге задержали мигрантов, троих выдворят из страны. Фото

В Екатеринбурге во время рейда задержали 16 мигрантов

07 октября 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Рейд по поиску нелегальных мигрантов продолжатся Фото: Роман Наумов © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга задержали 16 мигрантов, часть которых выдворят из России в ближайшее время. Такими итогами операции «Нелегал» поделились с URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Целями проверок были выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории областного центра», — рассказали в пресс-службе. В мероприятиях участвовали сотрудники ОВД, отдела по вопросам миграции, участковые, кинологи, сотрудники ГАИ и других ведомств. В результате рейда проверили 55 иностранцев. В отдел полиции доставили 16 человек, семь из них были привлечены к административной ответственности, а троих выдворят из страны. Полиция планирует продолжить рейды и напоминает иностранцам о необходимости соблюдения российского законодательства. Последний раз аналогичный рейд прошел 1 октября. Тогда в полицию доставили 45 человек, 13 мигрантов ждет депортация из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Железнодорожном районе Екатеринбурга задержали 16 мигрантов, часть которых выдворят из России в ближайшее время. Такими итогами операции «Нелегал» поделились с URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Целями проверок были выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории областного центра», — рассказали в пресс-службе. В мероприятиях участвовали сотрудники ОВД, отдела по вопросам миграции, участковые, кинологи, сотрудники ГАИ и других ведомств. В результате рейда проверили 55 иностранцев. В отдел полиции доставили 16 человек, семь из них были привлечены к административной ответственности, а троих выдворят из страны. Полиция планирует продолжить рейды и напоминает иностранцам о необходимости соблюдения российского законодательства. Последний раз аналогичный рейд прошел 1 октября. Тогда в полицию доставили 45 человек, 13 мигрантов ждет депортация из России.