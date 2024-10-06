Сергей Жуков откроет детский бар в Екатеринбурге

Сергей Жуков намерен развивать другие концепции заведений, помимо «Руки Вверх! Бар» Фото: Илья Московец © URA.RU

Певец и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков хочет запустить в Екатеринбурге детский бар. К такой идее музыкант пришел после успешного показа подростковой драмы «Плакса», которую он продюсировал. О своих планах Жуков рассказал URA.RU.

«Помимо „Руки Вверх! Баров“, которых у нас более 40 по всей стране, мы хотим развивать и другие концепции. Мы сейчас очень хотим попробовать продвинуть „Евгенича“ — это такой домашний квартирник (бар с чебуреками в духе СССР, который уже есть в Москве — прим. ред.). И еще после успеха „Плаксы“ мы сейчас думаем сделать первый в стране детский бар, где, естественно, не будет спиртного. Будет другая фишка: детей объединим музыкой, чем-то радостным и так далее. Но сначала нужно открыть пилотную [версию] в Москве, а потом уже пойдем дальше к вам», — поделился певец.

В декабре 2023 года Жуков открыл в Екатеринбурге «Руки Вверх! Бар». Произошло это лишь со второй попытки —артист пытался запустить заведение в 2016 году, но сделать это не удалось из-за проблем с партнерами по бизнесу.