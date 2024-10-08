08 октября 2024

Магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу подряд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (вторая игра). Магнитогорск, кхл, спорт, шарф болельщика, хк металлург, игра, хоккей
Магнитогорские хоккеисты одержали волевую победу над московской командой Фото:

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) на домашнем льду одержал волевую победу над московским «Динамо». Тем самым магнитогорские хоккеисты одержали четвертую победу подряд.

Магнитогорцы усилиями Дмитрия Силантьева открыли счет, однако затем пропустили три шайбы. Хозяева нашли в себе силы забить четыре гола подряд. Голами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «Металлурга».

Магнитогорцы выиграли четвертую игру подряд. После волевой победы над «Динамо» с 14 очками после 14 матчей они занимают шестую строчку Восточной конференции КХЛ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) на домашнем льду одержал волевую победу над московским «Динамо». Тем самым магнитогорские хоккеисты одержали четвертую победу подряд. Магнитогорцы усилиями Дмитрия Силантьева открыли счет, однако затем пропустили три шайбы. Хозяева нашли в себе силы забить четыре гола подряд. Голами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «Металлурга». Магнитогорцы выиграли четвертую игру подряд. После волевой победы над «Динамо» с 14 очками после 14 матчей они занимают шестую строчку Восточной конференции КХЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...