Магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу подряд

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) на домашнем льду одержал волевую победу над московским «Динамо». Тем самым магнитогорские хоккеисты одержали четвертую победу подряд.
Магнитогорцы усилиями Дмитрия Силантьева открыли счет, однако затем пропустили три шайбы. Хозяева нашли в себе силы забить четыре гола подряд. Голами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «Металлурга».
Магнитогорцы выиграли четвертую игру подряд. После волевой победы над «Динамо» с 14 очками после 14 матчей они занимают шестую строчку Восточной конференции КХЛ.
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