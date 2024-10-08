В Екатеринбурге в квартире нашли два трупа

В Екатеринбурге, по предварительным данным, в квартире на улице Краснофлотцев нашли трупы двух людей. Возможной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Об этом URA.RU сообщили два источника в правоохранительных органах.
По словам первого собеседника агентства, силовикам пришлось вскрыть квартиру, потому что жильцы не выходили на связь с родными. Второй уточнил, что смерть не носит криминальный характер.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Накануне похожая история произошла в Верх-Исетском районе. В одной из квартир там обнаружили тела молодой пары (им по 22 года). Предварительно, они отравились наркотиками.
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