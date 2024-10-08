08 октября 2024

В Екатеринбурге в квартире нашли два трупа

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. Тюмень , лента ограждения, оцепление
Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге, по предварительным данным, в квартире на улице Краснофлотцев нашли трупы двух людей. Возможной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Об этом URA.RU сообщили два источника в правоохранительных органах.

По словам первого собеседника агентства, силовикам пришлось вскрыть квартиру, потому что жильцы не выходили на связь с родными. Второй уточнил, что смерть не носит криминальный характер.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Накануне похожая история произошла в Верх-Исетском районе. В одной из квартир там обнаружили тела молодой пары (им по 22 года). Предварительно, они отравились наркотиками.

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В Екатеринбурге, по предварительным данным, в квартире на улице Краснофлотцев нашли трупы двух людей. Возможной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Об этом URA.RU сообщили два источника в правоохранительных органах. По словам первого собеседника агентства, силовикам пришлось вскрыть квартиру, потому что жильцы не выходили на связь с родными. Второй уточнил, что смерть не носит криминальный характер. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Накануне похожая история произошла в Верх-Исетском районе. В одной из квартир там обнаружили тела молодой пары (им по 22 года). Предварительно, они отравились наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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