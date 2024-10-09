Трагедию на перевале Дятлова превратили в самый обсуждаемый спектакль театрального сезона

Серовский театр драмы презентовал спектакль «Перевал Дятлова»

09 октября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Авторы спектакля постарались сделать акцент на личностях погибших туристов Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Тайна перевала Дятлова Серовский театр драмы готовится к премьерным показам одного из самых долгожданных спектаклей сезона. Уже 18 и 19 октября зрители увидят постановку «Перевал Дятлова», о которой говорили с декабря 2023 года. Авторы отказались от показа версий, как погибли туристы в далеком 1959 году, заявил главный режиссер театра Александр Сысоев. «Нам не хотелось спекулировать или выдвигать какую-то свою версию. Конечно, мы прочитали весь массив известных и неизвестных материалов — то, что знают все. Наш спектакль — это прежде всего исследование, [мы хотим] попытаться раскрыть дятловцев с точки зрения, какими они были людьми. Ведь между ними что-то происходило в этом пути, а он был достаточно долгим, 10 дней», — поделился режиссер на пресс-конференции в ТАСС. Для создания пьесы использовались дневники туристов, фрагменты протоколов, описания тел погибших. При этом авторы не стали консультироваться с фондом «Памяти группы Дятлова», которым сейчас руководит друг дятловцев Петр Бартоломей. «Если у представителей фонда возникнет желание посетить [постановку], то ждем их в Серове. Может быть, спектакль каким-то образом окажется в Екатеринбурге. Нам, безусловно, интересен отклик фонда и диалог с ним», — сказал Сысоев. На постановку министерство культуры Свердловской области выделило около 5 млн рублей. Сначала спектакль покажут в Серове, далее театр будет думать, везти ли его в другие города или нет. Как подчеркивают создатели проекта, зрителей ждет полное погружение в жизнь опытных туристов, размышление на тему любви, свободы и дружбы, а также удивительные декорации, среди которых двухметровая огромная гора. Группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на севере Свердловской области. В состав входили студенты Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и Юрий Юдин. Последний сошел с маршрута из-за болезни и остался жив. Смерть туристов была засекречена, из-за чего появилось множество версий гибели уральцев: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО и другое. В 2019 году, Генпрокуратура УрФО провела новое расследование и пришла к выводу, что причиной стал все же сход снега, а люди погибли от холода и травм. Подробнее о самой загадочной тайне Урала — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серовский театр драмы готовится к премьерным показам одного из самых долгожданных спектаклей сезона. Уже 18 и 19 октября зрители увидят постановку «Перевал Дятлова», о которой говорили с декабря 2023 года. Авторы отказались от показа версий, как погибли туристы в далеком 1959 году, заявил главный режиссер театра Александр Сысоев. «Нам не хотелось спекулировать или выдвигать какую-то свою версию. Конечно, мы прочитали весь массив известных и неизвестных материалов — то, что знают все. Наш спектакль — это прежде всего исследование, [мы хотим] попытаться раскрыть дятловцев с точки зрения, какими они были людьми. Ведь между ними что-то происходило в этом пути, а он был достаточно долгим, 10 дней», — поделился режиссер на пресс-конференции в ТАСС. Для создания пьесы использовались дневники туристов, фрагменты протоколов, описания тел погибших. При этом авторы не стали консультироваться с фондом «Памяти группы Дятлова», которым сейчас руководит друг дятловцев Петр Бартоломей. «Если у представителей фонда возникнет желание посетить [постановку], то ждем их в Серове. Может быть, спектакль каким-то образом окажется в Екатеринбурге. Нам, безусловно, интересен отклик фонда и диалог с ним», — сказал Сысоев. На постановку министерство культуры Свердловской области выделило около 5 млн рублей. Сначала спектакль покажут в Серове, далее театр будет думать, везти ли его в другие города или нет. Как подчеркивают создатели проекта, зрителей ждет полное погружение в жизнь опытных туристов, размышление на тему любви, свободы и дружбы, а также удивительные декорации, среди которых двухметровая огромная гора. Группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на севере Свердловской области. В состав входили студенты Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и Юрий Юдин. Последний сошел с маршрута из-за болезни и остался жив. Смерть туристов была засекречена, из-за чего появилось множество версий гибели уральцев: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО и другое. В 2019 году, Генпрокуратура УрФО провела новое расследование и пришла к выводу, что причиной стал все же сход снега, а люди погибли от холода и травм. Подробнее о самой загадочной тайне Урала — в сюжете URA.RU.