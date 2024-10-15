Общество Военные нагрянули на свердловскую фабрику. Фото, видео Военные следователи проводят проверку на обувной фабрике в Пышме 15 октября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 + Силовики искали бывших мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пышме (Свердловская область) военные следователи нагрянули на местную обувную фабрику в поисках бывших мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). По данным ведомства, свыше 50 сотрудников предприятия находились в РФ незаконно. Сейчас решается вопрос об их депортации. «Кроме того, гражданам разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и предоставляемых в этом случае социальных гарантий», — сказали в ВСУ СКР по ЦВО. Военным помогали полицейские. Более 50 человек были в России незаконно Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Некоторым предложили проехать до военкомата Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пышме (Свердловская область) военные следователи нагрянули на местную обувную фабрику в поисках бывших мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). По данным ведомства, свыше 50 сотрудников предприятия находились в РФ незаконно. Сейчас решается вопрос об их депортации. «Кроме того, гражданам разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и предоставляемых в этом случае социальных гарантий», — сказали в ВСУ СКР по ЦВО. Военным помогали полицейские. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям