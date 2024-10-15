Военные нагрянули на свердловскую фабрику. Фото, видео

Военные следователи проводят проверку на обувной фабрике в Пышме
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
Силовики искали бывших мигрантов Фото:

В Пышме (Свердловская область) военные следователи нагрянули на местную обувную фабрику в поисках бывших мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).

По данным ведомства, свыше 50 сотрудников предприятия находились в РФ незаконно. Сейчас решается вопрос об их депортации.

«Кроме того, гражданам разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и предоставляемых в этом случае социальных гарантий», — сказали в ВСУ СКР по ЦВО. Военным помогали полицейские.

Более 50 человек были в России незаконно
Более 50 человек были в России незаконно
Фото:
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Некоторым предложили проехать до военкомата
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В Пышме (Свердловская область) военные следователи нагрянули на местную обувную фабрику в поисках бывших мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). По данным ведомства, свыше 50 сотрудников предприятия находились в РФ незаконно. Сейчас решается вопрос об их депортации. «Кроме того, гражданам разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и предоставляемых в этом случае социальных гарантий», — сказали в ВСУ СКР по ЦВО. Военным помогали полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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