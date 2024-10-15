15 октября 2024

Челябинские продавцы не готовы на снижение зарплат при гарантии трудоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы при поиске работы настаивают на сохранении уровня зарплаты
Продавцы при поиске работы настаивают на сохранении уровня зарплаты Фото:

В Челябинской области продавцы, транспортники и фармацевты не готовы уступать в зарплате ради гарантии трудоустройства. Как рассказали в пресс-службе HeadHunter, в этих профессиональных группах соискатели при поиске работы проявляются наибольшую принципиальность.

«Наибольшую принципиальность в вопросе зарплатных ожиданий проявляют соискатели из сфер розничной торговли, транспорта, логистики и медицины. Более 60% из них не согласны снижать свои ожидания по зарплате даже в обмен на гарантию трудоустройства», — отметили в пресс-службе HeadHunter.

В то же время, некоторые категории специалистов, такие как представители IT-сектора и сферы искусства, оказались более готовыми к компромиссу. Почти треть опрошенных из этих областей выразили готовность уступить в размере зарплаты за уверенность в получении рабочего места. В целом же, по данным исследования, средняя ожидаемая заработная плата в регионе составила 56,6 тысячи рублей, а средняя предлагаемая — 60 тысяч рублей.

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В Челябинской области продавцы, транспортники и фармацевты не готовы уступать в зарплате ради гарантии трудоустройства. Как рассказали в пресс-службе HeadHunter, в этих профессиональных группах соискатели при поиске работы проявляются наибольшую принципиальность. «Наибольшую принципиальность в вопросе зарплатных ожиданий проявляют соискатели из сфер розничной торговли, транспорта, логистики и медицины. Более 60% из них не согласны снижать свои ожидания по зарплате даже в обмен на гарантию трудоустройства», — отметили в пресс-службе HeadHunter. В то же время, некоторые категории специалистов, такие как представители IT-сектора и сферы искусства, оказались более готовыми к компромиссу. Почти треть опрошенных из этих областей выразили готовность уступить в размере зарплаты за уверенность в получении рабочего места. В целом же, по данным исследования, средняя ожидаемая заработная плата в регионе составила 56,6 тысячи рублей, а средняя предлагаемая — 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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