Челябинские продавцы не готовы на снижение зарплат при гарантии трудоустройства

В Челябинской области продавцы, транспортники и фармацевты не готовы уступать в зарплате ради гарантии трудоустройства. Как рассказали в пресс-службе HeadHunter, в этих профессиональных группах соискатели при поиске работы проявляются наибольшую принципиальность.
«Наибольшую принципиальность в вопросе зарплатных ожиданий проявляют соискатели из сфер розничной торговли, транспорта, логистики и медицины. Более 60% из них не согласны снижать свои ожидания по зарплате даже в обмен на гарантию трудоустройства», — отметили в пресс-службе HeadHunter.
В то же время, некоторые категории специалистов, такие как представители IT-сектора и сферы искусства, оказались более готовыми к компромиссу. Почти треть опрошенных из этих областей выразили готовность уступить в размере зарплаты за уверенность в получении рабочего места. В целом же, по данным исследования, средняя ожидаемая заработная плата в регионе составила 56,6 тысячи рублей, а средняя предлагаемая — 60 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!