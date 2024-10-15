В Челябинске взлетел спрос на зимние шины, лидирует бренд из Италии

В Челябинске в два раза вырос спрос на зимние шины с лидерством итальянского бренда Pirelli. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито», лидером продаже при этом стал японский Bridgestone.
«Продажи шин за последний месяц уже увеличились в два раза, и лидерами роста стали Pirelli и Yokohama. Нешипованные шины бренда Pirelli показали трехкратное увеличение продаж, а продажи шин Bridgestone, лидера по объему проданных нешипованных шин, составили 19% от общего числа сделок на платформе», — отметили в «Авито».
В среднем комплект из четырех новых покрышек Bridgestone предлагается за 38,1 тысячи рублей. Вариант в ресейле обойдется в 18,4 тысячи рублей. Продажи шипованных шин также выросли в два раза, особенно у бренда Yokohama, который показал увеличение в 2,2 раза.
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