15 октября 2024

В Челябинске взлетел спрос на зимние шины, лидирует бренд из Италии

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы готовятся к приходу зимы и покупают шины
Челябинцы готовятся к приходу зимы и покупают шины Фото:

В Челябинске в два раза вырос спрос на зимние шины с лидерством итальянского бренда Pirelli. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито», лидером продаже при этом стал японский Bridgestone.

«Продажи шин за последний месяц уже увеличились в два раза, и лидерами роста стали Pirelli и Yokohama. Нешипованные шины бренда Pirelli показали трехкратное увеличение продаж, а продажи шин Bridgestone, лидера по объему проданных нешипованных шин, составили 19% от общего числа сделок на платформе», — отметили в «Авито».

В среднем комплект из четырех новых покрышек Bridgestone предлагается за 38,1 тысячи рублей. Вариант в ресейле обойдется в 18,4 тысячи рублей. Продажи шипованных шин также выросли в два раза, особенно у бренда Yokohama, который показал увеличение в 2,2 раза.

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В Челябинске в два раза вырос спрос на зимние шины с лидерством итальянского бренда Pirelli. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито», лидером продаже при этом стал японский Bridgestone. «Продажи шин за последний месяц уже увеличились в два раза, и лидерами роста стали Pirelli и Yokohama. Нешипованные шины бренда Pirelli показали трехкратное увеличение продаж, а продажи шин Bridgestone, лидера по объему проданных нешипованных шин, составили 19% от общего числа сделок на платформе», — отметили в «Авито». В среднем комплект из четырех новых покрышек Bridgestone предлагается за 38,1 тысячи рублей. Вариант в ресейле обойдется в 18,4 тысячи рублей. Продажи шипованных шин также выросли в два раза, особенно у бренда Yokohama, который показал увеличение в 2,2 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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