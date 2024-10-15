В Челябинске получить «13-ю зарплату» в 2024 году рассчитывают 90% жителей. При этом 42% челябинских работодателей выдают премию по итогам года, 25% горожан получают ее ежегодно, а 16% — по ситуации. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске 90% жителей рассчитывают получить в 2024 году. У 42% жителей Челябинска работодатель выдает премию по итогам года: 25% получают ее ежегодно, а 16% — в зависимости от обстоятельств», — сообщили в пресс-службе.
В числе челябинцев, получивших «13-ю зарплату» в 2023 году, в основном оказались работники сегментов IT и производства. При этом в 2024 году больше других на выплату рассчитывают специалисты, работающие в сфере фитнеса и красоты, сельского хозяйства, IT, охраны и безопасности, производства и сырья.
В основном челябинцы тратят «13-ю зарплату» на повседневные нужды (27%), подарки и празднование Нового года (42%), небольшие покупки для себя (23%), а также кладут деньги на сберегательный счет или инвестируют их (29%). Еще 11% опрошенных использовали премию для погашения кредита или ипотеки, 17% — на покупку крупных товаров, а 12% сделали ремонт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!