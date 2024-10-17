17 октября 2024

Челябинский хоккеист Панарин оформил хет-трик в матче НХЛ. Видео

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Панарин набрал в матче 4 (3+1) очка Фото:

Хоккеист из города Коркино Челябинской области Артемий Панарин, который сейчас играет в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс», оформил хет-трик. Об этом сообщают спортивные СМИ.

«5:2 — уверенная победа „Рейнджерс“ [в матче с „Детройт Ред Уингз“]. Главным героем встречи стал Артемий Панарин — настоящий зверюга на старте сезона! Он набрал 4 (3+1) очка и догнал Евгения Малкина в списке лучших бомбардиров НХЛ», — пишет «Чемпионат.ком».

Нападающий Панарин ранее занял первое место по набранным очкам в НХЛ, говорится в статистике игроков лиги за 15 октября. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач. На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин, который играет за «Питтсбург Пингвинз».

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Хоккеист из города Коркино Челябинской области Артемий Панарин, который сейчас играет в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс», оформил хет-трик. Об этом сообщают спортивные СМИ. «5:2 — уверенная победа „Рейнджерс“ [в матче с „Детройт Ред Уингз“]. Главным героем встречи стал Артемий Панарин — настоящий зверюга на старте сезона! Он набрал 4 (3+1) очка и догнал Евгения Малкина в списке лучших бомбардиров НХЛ», — пишет «Чемпионат.ком». Нападающий Панарин ранее занял первое место по набранным очкам в НХЛ, говорится в статистике игроков лиги за 15 октября. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач. На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин, который играет за «Питтсбург Пингвинз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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