Хоккеист из города Коркино Челябинской области Артемий Панарин, который сейчас играет в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс», оформил хет-трик. Об этом сообщают спортивные СМИ.
«5:2 — уверенная победа „Рейнджерс“ [в матче с „Детройт Ред Уингз“]. Главным героем встречи стал Артемий Панарин — настоящий зверюга на старте сезона! Он набрал 4 (3+1) очка и догнал Евгения Малкина в списке лучших бомбардиров НХЛ», — пишет «Чемпионат.ком».
Нападающий Панарин ранее занял первое место по набранным очкам в НХЛ, говорится в статистике игроков лиги за 15 октября. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач. На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин, который играет за «Питтсбург Пингвинз».
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