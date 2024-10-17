17 октября 2024

Текслер оценил главный талант тренера челябинского «Трактора» Гру

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Открытая тренировка ХК "Трактор", Челябинск, хк трактор, Бенуа Гру
Бенуа Гру сумел изменить игру «Трактора» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил способность главного тренера хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру менять игру команды по ходу матча. Об этом Текслер сообщил в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.

«Вы видите, команда может по ходу одного матча меняться, и в этом, наверное, основная роль тренера — влиять на игру команды непосредственно по ходу матча. Конечно, важно и готовить команду к каждой игре. Но вот талант тренера заключается в первую очередь в реакции на то, что происходит на льду», — цитирует ТАСС ответ Текслера на вопрос о том, что внес Гру в игру «Трактора».

Гру возглавил «Трактор» в июле. До этого канадский тренер работал в Американской хоккейной лиге.

Трактор по состоянию на 18 октября возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. После 16 игр команда набрала 24 очка. Всего в регулярном чемпионате каждая команда сыграет 68 игр.

Очередная игра состоится 18 октября в Челябинске. «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи в 19 часов по уральскому времени. Все билеты на игру проданы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил способность главного тренера хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру менять игру команды по ходу матча. Об этом Текслер сообщил в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» в Уфе. «Вы видите, команда может по ходу одного матча меняться, и в этом, наверное, основная роль тренера — влиять на игру команды непосредственно по ходу матча. Конечно, важно и готовить команду к каждой игре. Но вот талант тренера заключается в первую очередь в реакции на то, что происходит на льду», — цитирует ТАСС ответ Текслера на вопрос о том, что внес Гру в игру «Трактора». Гру возглавил «Трактор» в июле. До этого канадский тренер работал в Американской хоккейной лиге. Трактор по состоянию на 18 октября возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. После 16 игр команда набрала 24 очка. Всего в регулярном чемпионате каждая команда сыграет 68 игр. Очередная игра состоится 18 октября в Челябинске. «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи в 19 часов по уральскому времени. Все билеты на игру проданы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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