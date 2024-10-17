Текслер оценил главный талант тренера челябинского «Трактора» Гру

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил способность главного тренера хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру менять игру команды по ходу матча. Об этом Текслер сообщил в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.
«Вы видите, команда может по ходу одного матча меняться, и в этом, наверное, основная роль тренера — влиять на игру команды непосредственно по ходу матча. Конечно, важно и готовить команду к каждой игре. Но вот талант тренера заключается в первую очередь в реакции на то, что происходит на льду», — цитирует ТАСС ответ Текслера на вопрос о том, что внес Гру в игру «Трактора».
Гру возглавил «Трактор» в июле. До этого канадский тренер работал в Американской хоккейной лиге.
Трактор по состоянию на 18 октября возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. После 16 игр команда набрала 24 очка. Всего в регулярном чемпионате каждая команда сыграет 68 игр.
Очередная игра состоится 18 октября в Челябинске. «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи в 19 часов по уральскому времени. Все билеты на игру проданы.
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