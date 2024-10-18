Популярная k-pop группа из Южной Кореи запела на русском языке в Екатеринбурге. Видео

Музыкальная группа из Южной Кореи выступила с русскими хитами в Екатеринбурге

18 октября 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Концерт состоялся в Теле-клубе (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 18 октября в Теле-клубе впервые выступила музыкальная группа из Южной Кореи W24. Артисты исполнили хиты на русском и иностранном языках. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Поют песни из альбома на своем языке, а также исполняют русские песни. Например, „Тополиный пух“ группы „Иванушки International“. Слушатели аплодируют и поддерживают парней», — сказал собеседник. Группа W24 дебютировала в 2018 году. В 2023 году у музыкантов состоялся большой тур «Born Again» по Великобритании, Центральной и Южной Америке, а также в Японии и Казахстане. На данный момент у них намечен тур по России. Недавно они выпустили альбом на русском языке с песнями российских звезд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 18 октября в Теле-клубе впервые выступила музыкальная группа из Южной Кореи W24. Артисты исполнили хиты на русском и иностранном языках. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Поют песни из альбома на своем языке, а также исполняют русские песни. Например, „Тополиный пух“ группы „Иванушки International“. Слушатели аплодируют и поддерживают парней», — сказал собеседник. Группа W24 дебютировала в 2018 году. В 2023 году у музыкантов состоялся большой тур «Born Again» по Великобритании, Центральной и Южной Америке, а также в Японии и Казахстане. На данный момент у них намечен тур по России. Недавно они выпустили альбом на русском языке с песнями российских звезд.