В Екатеринбурге вечером 18 октября в Теле-клубе впервые выступила музыкальная группа из Южной Кореи W24. Артисты исполнили хиты на русском и иностранном языках. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Поют песни из альбома на своем языке, а также исполняют русские песни. Например, „Тополиный пух“ группы „Иванушки International“. Слушатели аплодируют и поддерживают парней», — сказал собеседник.
Группа W24 дебютировала в 2018 году. В 2023 году у музыкантов состоялся большой тур «Born Again» по Великобритании, Центральной и Южной Америке, а также в Японии и Казахстане. На данный момент у них намечен тур по России. Недавно они выпустили альбом на русском языке с песнями российских звезд.
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