Популярная k-pop группа из Южной Кореи запела на русском языке в Екатеринбурге. Видео

Музыкальная группа из Южной Кореи выступила с русскими хитами в Екатеринбурге
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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Концерт состоялся в Теле-клубе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 октября в Теле-клубе впервые выступила музыкальная группа из Южной Кореи W24. Артисты исполнили хиты на русском и иностранном языках. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Поют песни из альбома на своем языке, а также исполняют русские песни. Например, „Тополиный пух“ группы „Иванушки International“. Слушатели аплодируют и поддерживают парней», — сказал собеседник.

Группа W24 дебютировала в 2018 году. В 2023 году у музыкантов состоялся большой тур «Born Again» по Великобритании, Центральной и Южной Америке, а также в Японии и Казахстане. На данный момент у них намечен тур по России. Недавно они выпустили альбом на русском языке с песнями российских звезд.

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В Екатеринбурге вечером 18 октября в Теле-клубе впервые выступила музыкальная группа из Южной Кореи W24. Артисты исполнили хиты на русском и иностранном языках. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Поют песни из альбома на своем языке, а также исполняют русские песни. Например, „Тополиный пух“ группы „Иванушки International“. Слушатели аплодируют и поддерживают парней», — сказал собеседник. Группа W24 дебютировала в 2018 году. В 2023 году у музыкантов состоялся большой тур «Born Again» по Великобритании, Центральной и Южной Америке, а также в Японии и Казахстане. На данный момент у них намечен тур по России. Недавно они выпустили альбом на русском языке с песнями российских звезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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