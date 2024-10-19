Моряк с перевернувшегося на Сахалине судна рассказал, как ему удалось спастись

Моряк Иван Грибачев, который после опрокидывания судна на Сахалине оказался в шестиградусной воде, спасся, забравшись на киль корабля. Об этом рассказал сам моряк «Григория Ловцова».
«Силы, конечно, покидали меня, но стремление к жизни превзошло меня», — рассказал Иван Грибачев в беседе с «РЕН-ТВ». Так он описал ситуацию, когда сразу после ЧП поплыл по холодной воде к перевернувшемуся судну.
Моряк отметил, что на момент, когда судно накренилось и завалилось набок, он был в машинном отделении. Грибачев отметил, что сразу, «сломя голову», побежал с парохода и не успел взять спасательные средства. Он получил от спасателей теплую одежду, от врачей — поздравления со вторым днем рождения. Также моряк выразил соболезнования семьям погибших.
Торговое грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось у порта Корсаков на Сахалине. На его борту находились семь членов экипажа, трое из них спаслись сразу. Еще троих нашли позже, одного из них — погибшим. Судьба еще одного моряка неизвестна.
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