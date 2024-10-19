Моряк с перевернувшегося на Сахалине судна рассказал, как ему удалось спастись

Моряк спасся после опрокидывания корабля на Сахалине, выбравшись из воды на киль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оказавшись в шестиградусной воде, моряк Иван Грибачев сразу поплыл к перевернувшемуся судну
Оказавшись в шестиградусной воде, моряк Иван Грибачев сразу поплыл к перевернувшемуся судну Фото:

Моряк Иван Грибачев, который после опрокидывания судна на Сахалине оказался в шестиградусной воде, спасся, забравшись на киль корабля. Об этом рассказал сам моряк «Григория Ловцова».

«Силы, конечно, покидали меня, но стремление к жизни превзошло меня», — рассказал Иван Грибачев в беседе с «РЕН-ТВ». Так он описал ситуацию, когда сразу после ЧП поплыл по холодной воде к перевернувшемуся судну.

Моряк отметил, что на момент, когда судно накренилось и завалилось набок, он был в машинном отделении. Грибачев отметил, что сразу, «сломя голову», побежал с парохода и не успел взять спасательные средства. Он получил от спасателей теплую одежду, от врачей — поздравления со вторым днем рождения. Также моряк выразил соболезнования семьям погибших.

Торговое грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось у порта Корсаков на Сахалине. На его борту находились семь членов экипажа, трое из них спаслись сразу. Еще троих нашли позже, одного из них — погибшим. Судьба еще одного моряка неизвестна. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Моряк Иван Грибачев, который после опрокидывания судна на Сахалине оказался в шестиградусной воде, спасся, забравшись на киль корабля. Об этом рассказал сам моряк «Григория Ловцова». «Силы, конечно, покидали меня, но стремление к жизни превзошло меня», — рассказал Иван Грибачев в беседе с «РЕН-ТВ». Так он описал ситуацию, когда сразу после ЧП поплыл по холодной воде к перевернувшемуся судну. Моряк отметил, что на момент, когда судно накренилось и завалилось набок, он был в машинном отделении. Грибачев отметил, что сразу, «сломя голову», побежал с парохода и не успел взять спасательные средства. Он получил от спасателей теплую одежду, от врачей — поздравления со вторым днем рождения. Также моряк выразил соболезнования семьям погибших. Торговое грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось у порта Корсаков на Сахалине. На его борту находились семь членов экипажа, трое из них спаслись сразу. Еще троих нашли позже, одного из них — погибшим. Судьба еще одного моряка неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...