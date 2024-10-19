Нашли тело четвертого погибшего после взрыва газа под Тамбовом

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МЧС России нашли тело четвертого погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанова (архивное фото)
МЧС России нашли тело четвертого погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанова (архивное фото) Фото:

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове (Тамбовская область) увеличилось. Найдено тело четвертого погибшего. Об этом сообщили представители МЧС РФ.

«При разборе завалов обнаружение тела четвертого погибшего», — сообщили в МЧС. Об увеличении числа погибших в результате происшествия представители ведомства написали в своем telegram-канале

Ранее в городе Кирсанов (Тамбовская область) взорвался бытовой газ на четвертом этаже жилого дома. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Жильцов эвакуировали.

В городе веден режим ЧС. Идет работа по разбору завалов. Все, что известно о взрыве газа в Кирсанове — в материале URA.RU.

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Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове (Тамбовская область) увеличилось. Найдено тело четвертого погибшего. Об этом сообщили представители МЧС РФ. «При разборе завалов обнаружение тела четвертого погибшего», — сообщили в МЧС. Об увеличении числа погибших в результате происшествия представители ведомства написали в своем telegram-канале.  Ранее в городе Кирсанов (Тамбовская область) взорвался бытовой газ на четвертом этаже жилого дома. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Жильцов эвакуировали. В городе веден режим ЧС. Идет работа по разбору завалов. Все, что известно о взрыве газа в Кирсанове — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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