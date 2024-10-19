Нашли тело четвертого погибшего после взрыва газа под Тамбовом

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове (Тамбовская область) увеличилось. Найдено тело четвертого погибшего. Об этом сообщили представители МЧС РФ.
«При разборе завалов обнаружение тела четвертого погибшего», — сообщили в МЧС. Об увеличении числа погибших в результате происшествия представители ведомства написали в своем telegram-канале.
Ранее в городе Кирсанов (Тамбовская область) взорвался бытовой газ на четвертом этаже жилого дома. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Жильцов эвакуировали.
В городе веден режим ЧС. Идет работа по разбору завалов. Все, что известно о взрыве газа в Кирсанове — в материале URA.RU.
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