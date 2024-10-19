В Екатеринбурге продают американский ретро-кабриолет из 50-х за 14,9 млн рублей. Фото

20 октября 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Packard купили в разобранном состоянии в 2017 году (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Октябрьском районе Екатеринбурга продают американский кабриолет Packard Caribbean 1956 года выпуска за 14,9 миллиона рублей. Машина прошла полную реставрацию после прибытия на Урал. Объявление появилось на сайте «Авито». «Packard Carribean Convertible 1956 года выпуска был приобретен в 2017 году и хранился не на ходу, в частично разобранном состоянии. Реставрация состояла в полном восстановлении всех элементов машины, отделении кузова от рамы и замене всех деталей поршневой группы на новые. Коленвал и оба распредвала были отшлифованы в специализированной мастерской с высокой точностью. Каждый поршень был взвешен и обработан с тем условием, чтобы добиться абсолютно идентичного веса каждого поршня. После сборки двигатель прошел холодную обкатку на стенде в количестве 30 часов, — говорится в объявлении. По словам продавца, в кабриолете пришлось полностью восстанавливать автоматическую коробку передач и тормоза. Как утверждает владелец, все детали для реставрации были закуплены оригинального качества в компании Kanter Auto Products из Бонтона (штат Техас) в США. Этот Packard также перекрасили, сняв всю старую краску и обработав кузов машины. Во время реставрации обновили салон, в котором заменили материал сидений на белую кожу Наппа и покрыли пол автомобиля оригинальным бежевым ковром из шерсти. В автомобиле есть электрические стеклоподъемники, ремни безопасности, часы, перчаточный ящик с замком, приборная панель с сеткой цвета золота и спидометр на 180 километров в час. Машину поставили на учет в Госавтоинспекции. Эта модификация имеет мотор на 5,7 литра мощностью 310 лошадиных сил. Ранее этот же свердловчанин восстановил и выставил на продажу кабриолет Mercedes-Benz 280 SE 1969 года выпуска. Ценник на немецкий раритет — 49 млн рублей. Ретро-автомобиль ремонтировали запчастями из США сайт «Авито» Фото: У Packard тканевая крыша, которая складывается сайт «Авито» Фото: Машина стоит на учете в ГАИ сайт «Авито» Фото: Этот Packard после реставрации проходил обкатку на стенде в течение 30 часов сайт «Авито» Фото: Эта модификация имеет мотор на 5,7 литра мощностью 310 лошадиных сил сайт «Авито» Фото: В автомобиле салон из белой кожи Наппа YouTube Ural Auto Restoration Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Октябрьском районе Екатеринбурга продают американский кабриолет Packard Caribbean 1956 года выпуска за 14,9 миллиона рублей. Машина прошла полную реставрацию после прибытия на Урал. Объявление появилось на сайте «Авито». «Packard Carribean Convertible 1956 года выпуска был приобретен в 2017 году и хранился не на ходу, в частично разобранном состоянии. Реставрация состояла в полном восстановлении всех элементов машины, отделении кузова от рамы и замене всех деталей поршневой группы на новые. Коленвал и оба распредвала были отшлифованы в специализированной мастерской с высокой точностью. Каждый поршень был взвешен и обработан с тем условием, чтобы добиться абсолютно идентичного веса каждого поршня. После сборки двигатель прошел холодную обкатку на стенде в количестве 30 часов, — говорится в объявлении. По словам продавца, в кабриолете пришлось полностью восстанавливать автоматическую коробку передач и тормоза. Как утверждает владелец, все детали для реставрации были закуплены оригинального качества в компании Kanter Auto Products из Бонтона (штат Техас) в США. Этот Packard также перекрасили, сняв всю старую краску и обработав кузов машины. Во время реставрации обновили салон, в котором заменили материал сидений на белую кожу Наппа и покрыли пол автомобиля оригинальным бежевым ковром из шерсти. В автомобиле есть электрические стеклоподъемники, ремни безопасности, часы, перчаточный ящик с замком, приборная панель с сеткой цвета золота и спидометр на 180 километров в час. Машину поставили на учет в Госавтоинспекции. Эта модификация имеет мотор на 5,7 литра мощностью 310 лошадиных сил. Ранее этот же свердловчанин восстановил и выставил на продажу кабриолет Mercedes-Benz 280 SE 1969 года выпуска. Ценник на немецкий раритет — 49 млн рублей.