22 октября 2024

Британия выделит 155 млн долларов на военно-морскую помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Великобритания намерена и дальше оказывать поддержку Украине Фото:

Великобритания намерена направить 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в бюджет совместной с Норвегией морской коалиции. Цель транша — оказание военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

«В заявлении отмечается, что Лондон ищет партнеров для финансирования поставок Украине. Речь о сотнях морских беспилотников и радиолокационных станций», — пишет GOV.UK со ссылкой сообщение.

В канцелярии уточнили, что дроны и радиотехнические системы необходимы для защиты зернового коридора в Черном море. Как URA.RU сообщало ранее, Кир Стармер совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили возможность более быстрого оказания помощи Украине. Он отметил, что страны едины в своем стремлении помочь Киеву.

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Великобритания намерена направить 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в бюджет совместной с Норвегией морской коалиции. Цель транша — оказание военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. «В заявлении отмечается, что Лондон ищет партнеров для финансирования поставок Украине. Речь о сотнях морских беспилотников и радиолокационных станций», — пишет GOV.UK со ссылкой сообщение. В канцелярии уточнили, что дроны и радиотехнические системы необходимы для защиты зернового коридора в Черном море. Как URA.RU сообщало ранее, Кир Стармер совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили возможность более быстрого оказания помощи Украине. Он отметил, что страны едины в своем стремлении помочь Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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