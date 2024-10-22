Британия выделит 155 млн долларов на военно-морскую помощь Украине

23 октября 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Великобритания намерена и дальше оказывать поддержку Украине Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритания намерена направить 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в бюджет совместной с Норвегией морской коалиции. Цель транша — оказание военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. «В заявлении отмечается, что Лондон ищет партнеров для финансирования поставок Украине. Речь о сотнях морских беспилотников и радиолокационных станций», — пишет GOV.UK со ссылкой сообщение. В канцелярии уточнили, что дроны и радиотехнические системы необходимы для защиты зернового коридора в Черном море. Как URA.RU сообщало ранее, Кир Стармер совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили возможность более быстрого оказания помощи Украине. Он отметил, что страны едины в своем стремлении помочь Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания намерена направить 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в бюджет совместной с Норвегией морской коалиции. Цель транша — оказание военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. «В заявлении отмечается, что Лондон ищет партнеров для финансирования поставок Украине. Речь о сотнях морских беспилотников и радиолокационных станций», — пишет GOV.UK со ссылкой сообщение. В канцелярии уточнили, что дроны и радиотехнические системы необходимы для защиты зернового коридора в Черном море. Как URA.RU сообщало ранее, Кир Стармер совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили возможность более быстрого оказания помощи Украине. Он отметил, что страны едины в своем стремлении помочь Киеву.