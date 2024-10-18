Стармер, Байден, Макрон и Шольц обсудили возможность ускорить помощь Украине

18 октября 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможность ускорить оказание помощи Украине обсудили премьер-министр Великобритании Кир Стармер с германским коллегой Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил Стамер, отметив, что эти страны сохраняют единство по данному вопросу. «Мы обсудили, как ускорить поддержку, которую мы оказываем Украине. Соединенное Королевство выполняет свои обещания, и 95% военной техники, которую мы в июле обязались оперативно поставить [Киеву], уже передано Украине», — добавил Стармер, передает телеканал Sky News. По его словам, Украину ждет трудная зима и Западу важно напомнить украинцам о поддержке своей страны. Он добавил, что стороны также обсудили возможные поставки вооружения ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможность ускорить оказание помощи Украине обсудили премьер-министр Великобритании Кир Стармер с германским коллегой Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил Стамер, отметив, что эти страны сохраняют единство по данному вопросу. «Мы обсудили, как ускорить поддержку, которую мы оказываем Украине. Соединенное Королевство выполняет свои обещания, и 95% военной техники, которую мы в июле обязались оперативно поставить [Киеву], уже передано Украине», — добавил Стармер, передает телеканал Sky News. По его словам, Украину ждет трудная зима и Западу важно напомнить украинцам о поддержке своей страны. Он добавил, что стороны также обсудили возможные поставки вооружения ВСУ.