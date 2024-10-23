Пострадавшим в Курской области выделили многомиллионную помощь

Российский Красный Крест собрал более 338 млн пострадавшим в Курской области

23 октября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

В Курской области помощь от РКК получили более 95 тысяч пострадавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Для оказания помощи пострадавшим от атак ВСУ гражданам Курской области Российский Красный Крест (РКК) собрал более 338 млн рублей. С начала августа 2024 года уже свыше 95 тысяч курян получили помощь, сообщили в пресс-службе РКК. «С 7 августа 2024 года Российским Красным Крестом на оказание помощи пострадавшим от обстрелов жителям Курской области собраны денежные средства на сумму 338 776 883 рублей», — говорится в сообщении РКК. Информацию передает ТАСС. Курским отделением РКК было собрано 60 035 825 рублей, а центральным — 278 741 058 рублей. Кроме того, было закуплено 700 единиц бытовой техники. В оказании помощи пострадавшим курянам в регионе со стороны РКК приняли участие 85 человек. Среди них есть и волонтеры, и сотрудники организации. Общее количество пострадавших в регионе от атак ВСУ, которые уже получили помощь, составило 95 284 человек. Помимо прочего, обратившиеся в РКК могут получить наборы продуктов, безрецептурные лекарства, средства гигиены и наборы постельного белья и одежды. Так, первичная помощь была передана 58 995 людям, а повторные гуманитарные наборы — 32 005 людям. Ранее Минобрнауки России выделило дополнительные средства на поддержку студентов в Курской области. Им направлено 75 млн рублей. Заместитель главы ведомства Андрей Омельчук сообщил, что власти также точечно выделяют средства для пострадавшей инфраструктуры при обстрелах в Курской и Белгородской областях, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для оказания помощи пострадавшим от атак ВСУ гражданам Курской области Российский Красный Крест (РКК) собрал более 338 млн рублей. С начала августа 2024 года уже свыше 95 тысяч курян получили помощь, сообщили в пресс-службе РКК. «С 7 августа 2024 года Российским Красным Крестом на оказание помощи пострадавшим от обстрелов жителям Курской области собраны денежные средства на сумму 338 776 883 рублей», — говорится в сообщении РКК. Информацию передает ТАСС. Курским отделением РКК было собрано 60 035 825 рублей, а центральным — 278 741 058 рублей. Кроме того, было закуплено 700 единиц бытовой техники. В оказании помощи пострадавшим курянам в регионе со стороны РКК приняли участие 85 человек. Среди них есть и волонтеры, и сотрудники организации. Общее количество пострадавших в регионе от атак ВСУ, которые уже получили помощь, составило 95 284 человек. Помимо прочего, обратившиеся в РКК могут получить наборы продуктов, безрецептурные лекарства, средства гигиены и наборы постельного белья и одежды. Так, первичная помощь была передана 58 995 людям, а повторные гуманитарные наборы — 32 005 людям. Ранее Минобрнауки России выделило дополнительные средства на поддержку студентов в Курской области. Им направлено 75 млн рублей. Заместитель главы ведомства Андрей Омельчук сообщил, что власти также точечно выделяют средства для пострадавшей инфраструктуры при обстрелах в Курской и Белгородской областях, передает «Национальная служба новостей».