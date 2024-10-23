Приговор погромщику ресторана в центре Екатеринбурга вступил в силу

Свердловский областной суд подтвердил законность решения суда первой инстанции о виновности 26-летнего Константина Меньшенина — одного из трех подозреваемых, напавших в начале 2023 года на ресторан Castor'ka в Екатеринбурге. По статье о хулиганстве ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 10 месяцев, которое заменили принудительными работами на этот же срок с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Об этом URA.RU сообщил адвокат потерпевшей стороны Станислав Дирксен.
По решению суда погромщик обязан выплатить ресторану за причиненный ущерб 1,5 млн рублей и еще 30 тысяч рублей — собственнику помещения. К этому процессу будут привлечены судебные приставы, отметил Дирксен. Кроме того, в качестве моральной компенсации осужденный выплатит 50 тысяч рублей официанту заведения, в лицо которому брызнули из газового баллончика, когда он пытался остановить преступников.
«Константин Меньшенин хотел избежать ответственности, не сотрудничал со следствием и отказался назвать иных участников преступления, однако данные лица следствию известны, и я уверен, что они также будут привлечены к уголовной ответственности», — добавил адвокат.
«Я хочу сказать, что восхищаюсь моим доверителем, который самоотверженно бросился пресекать действия хулиганов <...> Опасность хулиганства состоит не только в том, что оно посягает на общественный порядок, спокойствие и безопасность граждан, но и в том, что оно является предпосылкой или первым этапом на пути к совершению более тяжких преступлений, поэтому нельзя оставлять такие действия безнаказанными», — отметила адвокат пострадавшего работника заведения Елена Романова.
Нападение на элитный ресторан в центре Екатеринбурга произошло 24 января 2023 года. Тогда трое мужчин в масках ворвались в заведение, залили его красной краской, разбили телевизор, а пытавшемуся противостоять злоумышленникам официанту брызнули в лицо из газового баллончика. После этого нападавшие скрылись. Первый приговор по этому делу был вынесен судом в июле 2024 года.
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