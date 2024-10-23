Губернатор Текслер назвал смену тренера «Трактора» тяжелым решением

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер признался, что смена главного тренера хоккейного клуба «Трактор» была сложной задачей. Об этом он рассказал, комментируя назначение на эту должность Бенуа Гру.
«Конечно, это было непростое решение. Тяжелое решение. Но, когда мы с руководством клуба говорили о будущем и задачах, которые реально выполнять, мы пришли к такому решению», — прокомментировал Текслер ситуацию в интервью «Известиям».
Также глава региона рассказал о высоких целях и амбициях хоккейного клуба. Он подчеркнул, что «Трактор» отыграл 19 матчей из 68 в регулярном чемпионате КХЛ. Поэтому впереди еще предстоит большая работа руководства ХК, тренерского штаба и игроков.
Как сообщало URA.RU ранее, 23 октября «Трактор» победил омский «Авангард» со счетом 4:3. Таким образом челябинцы довели победную серию до четырех матчей.
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