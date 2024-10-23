Скандальный силовик-«решала» из Екатеринбурга погиб на СВО

Бывший опер из Екатеринбурга Кондрашин погиб на спецоперации

23 октября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Бывший оперативник Сергей Кондрашин погиб на спецоперации вскоре после своего отъезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кондрашин, ранее судимый за мошенничество, погиб в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Кондрашин погиб. Это произошло примерно в конце сентября, вскоре после его отъезда на СВО», — кратко сообщил собеседник агентства. Он затруднился добавить, где именно и при каких обстоятельствах погиб бывший полицейский. О том, что Кондрашин ушел на СВО, агентство сообщало 17 сентября. Контракт с Минобороны он заключил на фоне уголовного скандала с участием другого бывшего оперативника — Евгения Мальцева. По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он передал их якобы своему товарищу Ларионову, а тот — Кондрашину. Средства должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет — неизвестно. Новость по теме Бывший силовик-«решала» уехал из Екатеринбурга на СВО после уголовного скандала В мае Мальцев был уволен из полиции, а Кондрашина уволили намного раньше, в 2017 году «по отрицательным мотивам». В 2018-м он был осужден на 5,5 лет за вымогательство взятки. Тогда в деле фигурировали две криминальные истории с одинаковым подтекстом. Сначала Кондрашин решил «закошмарить» держателя подпольного казино, но бизнесмен обратился в полицию, и оборотня в погонах начали вести следователи. Позже он изъял у другого предпринимателя «товарно-материальные» ценности, обещая вернуть за вознаграждение в 100 тысяч рублей. По данным агентства, Кондрашин считался правой рукой тогдашнего руководителя городского отдела экономической безопасности Эдуарда Воронина. Он тоже был вскоре задержан, ему вменили «крышевание» игорного бизнеса. Спустя два года Воронина приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кондрашин, ранее судимый за мошенничество, погиб в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Кондрашин погиб. Это произошло примерно в конце сентября, вскоре после его отъезда на СВО», — кратко сообщил собеседник агентства. Он затруднился добавить, где именно и при каких обстоятельствах погиб бывший полицейский. О том, что Кондрашин ушел на СВО, агентство сообщало 17 сентября. Контракт с Минобороны он заключил на фоне уголовного скандала с участием другого бывшего оперативника — Евгения Мальцева. По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он передал их якобы своему товарищу Ларионову, а тот — Кондрашину. Средства должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет — неизвестно. В мае Мальцев был уволен из полиции, а Кондрашина уволили намного раньше, в 2017 году «по отрицательным мотивам». В 2018-м он был осужден на 5,5 лет за вымогательство взятки. Тогда в деле фигурировали две криминальные истории с одинаковым подтекстом. Сначала Кондрашин решил «закошмарить» держателя подпольного казино, но бизнесмен обратился в полицию, и оборотня в погонах начали вести следователи. Позже он изъял у другого предпринимателя «товарно-материальные» ценности, обещая вернуть за вознаграждение в 100 тысяч рублей. По данным агентства, Кондрашин считался правой рукой тогдашнего руководителя городского отдела экономической безопасности Эдуарда Воронина. Он тоже был вскоре задержан, ему вменили «крышевание» игорного бизнеса. Спустя два года Воронина приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 350 тысяч рублей.