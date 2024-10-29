Челябинцам выгоднее не арендовать, а покупать жилье по льготной ипотеке

Челябинск вошел в топ-10 мегаполисов, где выгоднее не арендовать жилье, а покупать его по льготной «Семейной ипотеке». В городе платежи по ипотеке на 20% ниже ставок аренды жилья, сообщили 29 октября на сайте единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).
«Значительная разница в пользу „Семейной ипотеки“ отмечена в Челябинске. Согласно расчетам, ежемесячные платежи по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры в городе оказались на 20% ниже, чем ставки аренды аналогичного жилья», — сообщается на сайте единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).
Для исследования специалисты федеральной компании «Этажи» брали типовую однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров при первоначальном взносе 20,1% и сроке кредитования на 30 лет по льготной «Семейной ипотеке». Также для расчетов они брали аналогичное по площади и состоянию арендное жилье. Затем эксперты подсчитали разницу между ежемесячными платежами по «Семейной ипотеке» при покупке стандартной однокомнатной квартиры и арендой.
Исследование проводилось в городах-миллионниках РФ. Оказалось, что в целом по России выгоднее всего приобретать жилье по льготной ипотеке в Екатеринбурге (37%), Красноярске (34%), Ростове-на-Дону (31%), Волгограде (29%), Москве (26%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!