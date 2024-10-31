Ядерные отношения России и США назвали тревожными

SDUT: перспективы ядерного договора СНВ-3 между РФ и США остаются тревожными

31 октября 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Ситуация вокруг контроля РФ и США ядерного оружия после американских выборов остается неясной Фото: Минобороны России Ситуация вокруг договора о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, который заключен между Москвой и Вашингтоном, остается неясной после президентских выборов в США. Отмечается, что срок действия документа истекает в 2026 году. Об этом сообщает американская газета The San Diego Union-Tribune. «В преддверии выборов США остается неясным ситуация вокруг контроля Россией и США над ядерным оружием. Последний оставшийся договор о контроле над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном, СНВ-3, истекает в 2026 году», — говорится в материале . Отмечается, что перспективы договора остаются тревожными после прихода к власти в США новой администрации. Один из кандидатов на пост главы Штатов Дональд Трамп предупреждал мировое сообщество об угрозе «ядерного потепления». Однако на своем прошлом президентском сроке сделал шаги в сторону демонтажа режима контроля над вооружениями. Среди таких шагов также выход из Договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Соглашение предусматривает сокращение количества развернутых ядерных боеголовок до 1550 единиц у каждой из сторон — США и России. Также документ ограничивает количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) до 700 единиц. Ранее сообщалось, что США и Южная Корея хотят расширить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что страна намерена защищать южнокорейскую сторону от Северной Кореи даже с помощью ядерного оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация вокруг договора о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, который заключен между Москвой и Вашингтоном, остается неясной после президентских выборов в США. Отмечается, что срок действия документа истекает в 2026 году. Об этом сообщает американская газета The San Diego Union-Tribune. «В преддверии выборов США остается неясным ситуация вокруг контроля Россией и США над ядерным оружием. Последний оставшийся договор о контроле над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном, СНВ-3, истекает в 2026 году», — говорится в материале. Отмечается, что перспективы договора остаются тревожными после прихода к власти в США новой администрации. Один из кандидатов на пост главы Штатов Дональд Трамп предупреждал мировое сообщество об угрозе «ядерного потепления». Однако на своем прошлом президентском сроке сделал шаги в сторону демонтажа режима контроля над вооружениями. Среди таких шагов также выход из Договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Соглашение предусматривает сокращение количества развернутых ядерных боеголовок до 1550 единиц у каждой из сторон — США и России. Также документ ограничивает количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) до 700 единиц. Ранее сообщалось, что США и Южная Корея хотят расширить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что страна намерена защищать южнокорейскую сторону от Северной Кореи даже с помощью ядерного оружия.