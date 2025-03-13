В Саратовской области из-за атаки украинских дронов повреждены здания

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В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены нежилые здания
В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены нежилые здания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Саратовской области зафиксированы повреждения нежилых зданий после атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе... Предварительно пострадавших нет», — написал глава Саратовской области в своем telegram-канале. В регионе в штатном режиме работает система оповещения.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 марта над территорией России были уничтожены 77 украинских дронов. В Брянской области силами ПВО было сбито 30 дронов ВСУ. В Калужской области было уничтожено 25 беспилотников. По шесть устройств было нейтрализовано в Курской и Воронежской областях, в то время как в Ростовской и Белгородской областях было сбито по пять дронов.

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В Саратовской области зафиксированы повреждения нежилых зданий после атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. «В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе... Предварительно пострадавших нет», — написал глава Саратовской области в своем telegram-канале. В регионе в штатном режиме работает система оповещения. Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 марта над территорией России были уничтожены 77 украинских дронов. В Брянской области силами ПВО было сбито 30 дронов ВСУ. В Калужской области было уничтожено 25 беспилотников. По шесть устройств было нейтрализовано в Курской и Воронежской областях, в то время как в Ростовской и Белгородской областях было сбито по пять дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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