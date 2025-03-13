Новые зверства Киева в Часовом Яре: карта СВО на Украине 13 марта

Украинские силы применили термобарические боеприпасы против гражданских лиц, находившихся в подвале во время нападения в Часовом Яре на территории ДНР. Об этом рассказал пострадавший беженец.
Командование группировки войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину о том, что операция по освобождению Курской области входит в завершающую стадию. Украинские военные, базирующиеся в Малой Локне Курской области находятся в критическом положении. После неудач в регионе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно стягивать резервы из Житомирской и Одесской областей для контратаки на сумском направлении. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
ДНР
Во время атаки в Часовом Яре в ДНР украинские военные использовали термобарические снаряды против мирных жителей, укрывшихся в подвале. Об этом сообщил пострадавший беженец в интервью российским журналистам.
«Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами (термобарическими снарядами — прим. URA.RU). Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания: пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает», — рассказал гражданский в беседе с РИА Новости. Термобарические снаряды представляют собой боеприпасы, распыляющие при использовании аэрозоль, который, затем, поджигают.
Пострадавший также поделился, что уже в тот момент, когда укрывшихся в подвале вытащили наружу, спасатели пытались потушить гражданских, но безуспешно — из-за особенности термических снарядов. По итогу гражданские получили серьезные ожоги.
Курская область
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что командование группировки войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину о том, что операция по освобождению Курской области входит в завершающую стадию. Об этом сообщило РИА Новости. Сам президент лично приехал в регион.
В Курской области десантники ВДВ с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2» успешно уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ. Оператор дрона успешно преодолел противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника и навел «Молнию-2» на украинскую боевую машину западного производства.
Российские военные осуществили эвакуацию персонала и заключенных из исправительной колонии в Малой Локне, превратив ее в укрепленный оборонительный пункт. Об этом сообщило Министерство обороны РФ агентству ТАСС. Там добавили, что при попытке прорваться ВСУ потеряли около 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, также около сотни боевиков.
Командир штурмовой роты с позывным «Добрый», участвовавший в операции по освобождению Малой Локни в Суджанском районе Курской области, сообщил о критическом положении украинских военных в этом населенном пункте. В видеообращении, предоставленном ТАСС Министерством обороны РФ, он указал, что у ВСУ в Малой Локне закончились запасы еды и воды.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, цели были предварительно разведаны, что позволило точно нанести удар. После подтверждения разведывательными данными успешного выполнения миссии, экипаж Су-34 безопасно вернулся на базовый аэродром.
ЛНР
Военный эксперт Виталий Киселев сообщил ТАСС, что силы Украины стягивают резервы из Житомирской и Одесской областей для контратаки на сумском направлении после неудач в Курской области. Киселев, ссылаясь на информацию от подпольщиков, отмечает, что в рядах ВСУ наблюдается суматоха и организуются спешные мобилизационные мероприятия.
Запорожская область
В Запорожской области операторы дрона на оптоволокне «КВН» из добровольческого отряда Барс-37 «Сармат» успешно уничтожили американский бронетранспортер M113. Об этом сообщил командир расчета с позывным «Футболист» агентству ТАСС. Он также отметил, что между добровольцами отряда и военнослужащими ВДВ сложились крепкие связи сотрудничества. Разведчики ВДВ оперативно передают информацию о замеченных целях ближайшим группам операторов дронов, что позволяет быстро и точно реагировать на изменения на поле боя.
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