Дуда требует от США разместить ядерное оружие в Польше из-за решения Путина

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Польша хочет, чтобы на ее территории было размещено американское ядерное оружие (архивное фото)
Польша хочет, чтобы на ее территории было размещено американское ядерное оружие (архивное фото) Фото:

Президент Польши Анджей Дуда призвал США перебросить ядерное оружие на территорию Варшавы в качестве меры сдерживания возможной российской агрессии. Об этом он заявил в интервью журналистам, отметив, что такой шаг является логичным в свете расширения границ НАТО. Он также сослался на решение российского президента Владимира Путина перебросить ядерное оружие в Беларусь в рамках соглашения о гарантиях безопасности. 

«Россия даже не колебалась, когда передислоцировала свое ядерное оружие в Беларусь. <...> В 1999 году границы НАТО сдвинулись на восток, поэтому 26 лет спустя инфраструктура альянса также должна сместиться на восток [в Польшу]. Для меня это очевидно», — заявил Дуда в интервью Financial Times. Он добавил, что для НАТО в целом было бы безопаснее, если бы ядерное оружие было на польской территории.

В связи с этим он надеется возобновить проект по совместному использованию ядерного оружия, который он представлял администрации президента США Джо Байдена в 2022 году. Дуда неоднократно выступал против России, делая категоричные заявления. В 2024 году он заявлял, например, что Россия разместила ядерное оружие в Калининграде, но не предоставил доказательств. Он также обвинил Москву в возобновлении холодной войны. В 2024 году РФ утвердила новую ядерную доктрину. Также Россия и Беларусь подписали договор о гарантиях безопасности. 

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Президент Польши Анджей Дуда призвал США перебросить ядерное оружие на территорию Варшавы в качестве меры сдерживания возможной российской агрессии. Об этом он заявил в интервью журналистам, отметив, что такой шаг является логичным в свете расширения границ НАТО. Он также сослался на решение российского президента Владимира Путина перебросить ядерное оружие в Беларусь в рамках соглашения о гарантиях безопасности.  «Россия даже не колебалась, когда передислоцировала свое ядерное оружие в Беларусь. <...> В 1999 году границы НАТО сдвинулись на восток, поэтому 26 лет спустя инфраструктура альянса также должна сместиться на восток [в Польшу]. Для меня это очевидно», — заявил Дуда в интервью Financial Times. Он добавил, что для НАТО в целом было бы безопаснее, если бы ядерное оружие было на польской территории. В связи с этим он надеется возобновить проект по совместному использованию ядерного оружия, который он представлял администрации президента США Джо Байдена в 2022 году. Дуда неоднократно выступал против России, делая категоричные заявления. В 2024 году он заявлял, например, что Россия разместила ядерное оружие в Калининграде, но не предоставил доказательств. Он также обвинил Москву в возобновлении холодной войны. В 2024 году РФ утвердила новую ядерную доктрину. Также Россия и Беларусь подписали договор о гарантиях безопасности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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