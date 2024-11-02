Екатеринбуржцы бросились заказывать Деда Мороза на праздники

«Авито Услуги»: в Екатеринбурге спрос на услуги Деда Мороза вырос на 196%

Чаще всего Деда Мороза заказывают на корпоративы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга начали очень активно заказывать услуги Деда Мороза в преддверии Нового года. О повышении спроса URA.RU рассказали в агентстве по созданию праздников «Оранжевая зебра».

«Спрос уже вырос, конечно. Детские сады заказывают [Деда Мороза] еще с октября. Но большую часть заказов пока составляют корпоративы», — отметили в компании.

По данным «Авито Услуг», спрос на Деда Мороза в Екатеринбурге увеличился почти втрое по сравнению с 2023 годом (+196%). Также значительный прирост показал и прокат карнавальных костюмов — интерес вырос на 114%.

В то же время в агентстве детских праздников «Солнечный Я» поделились, что к ним запросы на праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой поступают в умеренном темпе. Там не смогли уточнить, на какие мероприятия актеров заказывают чаще всего.

Нанять Деда Мороза в одном из специализированных агентств 30 декабря будет стоить от 7 до 11 тысяч рублей за получасовое выступление. Если заказать праздник хочется 31 декабря, то цена поднимется и будет варьироваться от 9 до 14 тысяч рублей.

В другой студии, которая организует детские праздники, визит Деда Мороза и Снегурочки на дом до 31 декабря стоит 3,5 тысяч рублей (выступление 25 минут); с 31 декабря цена достигает четырех тысяч рублей, а 31 декабря — пяти тысяч рублей.

На «Авито» нанять Деда Мороза можно от двух тысяч рублей. Актеры придут в образах, проведут конкурсы, будут загадывать загадки и в конце подарят подарок. Самый дорогой визит деда Мороза обойдется в 10 тысяч рублей. У актера, исполняющего роль, настоящая, по его словам, борода. А выступает он в костюме синего цвета.