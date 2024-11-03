Российское здравоохранение обеспечено всем необходимым

Голикова: система здравоохранения РФ обеспечена всем необходимым до 2030 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Голикова заявила, что здравоохранение страны обеспечено до 2030 года
Голикова заявила, что здравоохранение страны обеспечено до 2030 года Фото:

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что, несмотря на наличие санкций, система здравоохранения России обеспечена всем необходимым до 2030 года. Она заявила о наличии долгосрочного плана, включающего национальные проекты и федеральные программы.

«У нас все обеспечено до 2030 года, все просчитано. Мы сформировали два нацпроекта, федеральную программу», — отметила Голикова. Об этом она заявила журналисту Павлу Зарубину. Она также подчеркнула, что с 2018 года финансирование здравоохранения значительно увеличилось, достигнув объемов в четыре трлн рублей.

В дополнение к этому, Голикова заявила о снижении зависимости от иностранных поставок медицинских товаров. По ее словам, в ближайшее время будет реализовано импортозамещение 186 препаратов и 328 медицинских изделий, что повысит устойчивость российской системы здравоохранения на международном уровне.

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Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что, несмотря на наличие санкций, система здравоохранения России обеспечена всем необходимым до 2030 года. Она заявила о наличии долгосрочного плана, включающего национальные проекты и федеральные программы. «У нас все обеспечено до 2030 года, все просчитано. Мы сформировали два нацпроекта, федеральную программу», — отметила Голикова. Об этом она заявила журналисту Павлу Зарубину. Она также подчеркнула, что с 2018 года финансирование здравоохранения значительно увеличилось, достигнув объемов в четыре трлн рублей. В дополнение к этому, Голикова заявила о снижении зависимости от иностранных поставок медицинских товаров. По ее словам, в ближайшее время будет реализовано импортозамещение 186 препаратов и 328 медицинских изделий, что повысит устойчивость российской системы здравоохранения на международном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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